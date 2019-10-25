鍾逸傑出殯　臨終前託付林鄭關心貧苦大眾　增建房屋

前布政司鍾逸傑上月30日在港逝世，享年92歲，今（25日）於中環聖約翰座堂舉行安息禮拜，行政長官林鄭月娥、全國政協副主席梁振英夫婦、前特首曾蔭權伉儷，以及多名政要、高官、港英時代官員等均前來弔唁。 前申訴專員戴婉瑩引述林鄭發言時數度哽咽，指鍾逸傑垂危時叮囑林鄭需關注民生議題、貧苦大眾，林鄭亦承諾會實行。

特首林鄭月娥致詞時數度哽咽，指鍾逸傑垂危時叮囑林鄭需關注民生議題。(羅君豪攝)

安息禮拜上午十一時開始，自十時半起多名政商界人士陸續前來，身穿黑色旗袍套裝的林鄭月娥及梁振英進入座堂時，均與鍾逸傑女兒Bryony相擁，林鄭更跟Bryony擁抱逾半分鐘。鍾逸傑女婿、兩名女外孫及一名男外孫亦在旁。

前申訴專員戴婉瑩引述林鄭發言時數度哽咽，指鍾逸傑垂危時叮囑林鄭需關注民生議題、貧苦大眾，林鄭亦承諾會實行。(陳欣彤攝)

安息禮拜進行約一小時，自稱「鍾叔妹仔」的戴婉瑩指，認識鍾逸傑逾四十載，認為鍾在位期間及退休後三十年仍熱切關注香港事務，深得民心，今日亦有不少老一輩的百姓前來送別。

她引述林鄭發言時表示，曾在鍾逸傑入院及垂危時數次前往探望，鍾逸傑叮囑林鄭需關注民生及居住問題，特別建更多樓宇。戴婉瑩指林鄭憶述時曾數次停頓，十分感性。另一出席者指，林鄭致詞中提到鍾逸傑與其談話中，數度對香港現況表示憂心，鍾又叮囑林鄭「Help the poor，build more housing」(幫助貧苦大眾、增建房屋)，林鄭則承諾會實行。

戴婉瑩指，經文及詩篇由兩名鍾逸傑女外孫和一名中大前學生宣讀，而扶靈者有六位，包括鍾逸傑男外孫，三名華人代表及兩名外國人代表，華人代表有足總前主席許晉奎、新界鄉議局主席劉業強及一醫生友人；外國人代表有運輸署前署長霍文及一律師友人。

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鍾逸傑生前在政壇屬「重量級」人物，安息禮拜雲集政商界名人，近百花牌列滿往座堂通道兩旁。專程前來送別的包括特首林鄭月娥、前行政長官梁振英及曾蔭權伉儷，政務司司長張建宗、律政司司長鄭若驊、行政會議成員葉劉淑儀及羅范椒芬、前政務司長陳方安生、公務員事務局前局長俞宗怡等。全國政協副主席董建華沒有前來，只送上花牌致意。