【鍾逸傑逝世】林鄭表深切哀悼　稱多次探望　鍾給予很大支持

前布政司鍾逸傑逝世，終年92歲。特首林鄭月娥晚上發文（30日）對其離去表示深切哀悼。林鄭表示，鍾逸傑自50年代開始一直以香港為家，一在政府擔任不同崗位至布政司，退任後致力從事青年和慈善工作，強調鍾逸傑一生服務社會，成就卓越，亦深受社會人士敬重。 林鄭形容鍾逸傑是她非常尊敬的長輩，多年來就《施政報告》及重大議題提供寶貴意見，「我在不同工作崗位上亦時常徵詢他的看法」。林鄭提及過去數星期多次探望對方，鍾逸傑都給予她很大的支持和語重心長的意見，令她非常感動。

林鄭形容鍾逸傑是她非常尊敬的長輩，多年來就《施政報告》及重大議題提供寶貴意見，「我在不同工作崗位上亦時常徵詢他的看法」。（資料圖片/林若勤攝）

林鄭表示，鍾逸傑回歸前服務政府30年，由1985年至1987年出任布政司，亦曾短暫擔任署理港督。特別是他在早年曾任新界多區理民官和新界政務司，大力推動社區建設以改善居民生活，在開拓新界新市鎮發展擔當重要角色，強調鍾在公務生涯中的領導和盡心盡力，為香港長遠發展奠下重要基礎。



林鄭亦提到，鍾逸傑離開公務員團隊後，仍繼續服務香港。他曾是房委會首位非官守成員主席、同時亦成立香港工商專業聯會等，為香港回歸作出貢獻。她強調，鍾逸傑多年就《施政報告》及不同議題提交寶貴意見，同時培育後輩不遺餘力。

除此之外，林鄭指鍾逸傑亦十分投入內地慈善工作，其成立的逸傑國際慈善基金會過去多年免費為內地患有唇顎裂的貧困兒童提供手術治療，重申其服務社群的精神、對香港社會的貢獻，將會長存於大家心中。「我謹代表香港特別行政區政府和以我本人的名義，向他的家人致以深切慰問。Sir David，我們永遠懷念您！」

醫管局深表哀悼：鍾逸傑一向心繫病患者福祉

醫管局同樣對鍾逸傑離世深表哀悼，提及鍾逸傑一向心繫病患者福祉，特別是新界西居民，強調他積極聯繫社會賢達及地區人士，在2007年成立「善心醫療基金」，幫助新界西聯網有需要的病患者，促進社區健康。新界西聯網總監鄧耀鏗醫生表示，他多年來關愛病患者，致力推動利用社會資源幫助有需要的病人，令人敬佩及感動。