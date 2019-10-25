【陳同佳出獄】港府：台方須掃除障礙　陳何時赴台不涉政治操作

政府晚上發新聞稿，指涉嫌在台灣殺死女朋友的陳同佳何時赴台是他的個人意願，港方必須尊重亦不能強制，完全不涉「政治操作」，港方呼籲台方盡快掃除陳入台障礙，將事情回歸司法處理。

政府指，陳同佳何時赴台不涉政治操作。（資料圖片／余俊亮攝）

政府發新聞稿，指就陳同佳自願到台灣接受審訊一事，港方已與台方聯繫，而陳同佳表示由於最近有不同的法律觀點及意見，所以需要在匯聚這些意見後諮詢其律師，以確保在台灣可獲公平審訊。

新聞稿指，由於陳同佳已刑滿出獄，回復自由，「他何時赴台是他的個人意願，港方必須尊重亦不能強制，完全不涉所謂『政治操作』」。新聞稿稱，為確保陳同佳能順利入台，港方呼籲台方盡快掃除陳同佳入台障礙，將事情回歸司法處理。

港方重申，陳同佳到台灣接受審訊的意願是出自他本人，「對於一個覺悟自省、願意承擔罪責的年青人，台方不應胡亂炒作其動機及將事件政治化，陳的決定可被視為對死者及其家屬一個應有的交代，亦是對台方司法制度的尊重。」港方希望台方能務實處理，讓陳同佳有公平審訊、改過自新的機會。

新聞稿指，港方尊重法治，依法辦事的立場始終如一，「台方須尊重香港奉行『屬地原則』的司法制度，停止誤導民眾，妄指港方對陳案有司法管轄權而不用」，新聞稿形容，「香港不審」的說法完全失實，「香港法庭已對陳進行審訊，並把他定罪及判處入獄，陳亦已刑滿出獄」。新聞稿稱，港方希望台方拿出誠意，理解及配合涉案人承擔刑責的意願，讓法治及公義得以彰顯。