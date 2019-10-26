【逃犯條例】中大設迅速應變小組　梁振英：什麼情況下懲學生？

政協副主席、前特首梁振英繼續追擊中大及其校長段崇智。就中大昨日(25日)成立「迅速應變專責工作組」發出公開信，梁振英今早(26日)在其facebook 發帖，「認為有幾個重點需要斟酌」，要求中大說明懲罰學生的標準，「在什麼情況下『懲』學生？」

(梁振英facebook)

梁振英在其Facebook表示，教育界必須徹底否定「違法達義」的歪理。

對於中大昨日的公開信指，「大學的紀律程序一向以教為主、懲為輔」，追問中文大學在什麼情況下『懲』學生？「向校長粗言穢語，撒溪錢該不該懲？準備怎樣『懲』？」又著「大家拭目以待，希望在『愛與關懷的引導下』，中大學生完全摒棄違法犯紀的言行」。

梁振英指出，言論和學術自由都有底線，又舉例「幾年前中大學生在校園觀看世界盃外圍賽電視轉播時就噓中國國歌，如果再次發生，噓國歌的學生必須受罰」，指稱噓任何國家的國歌都不在言論自由之列。

他強調，「最近在香港持續發生的暴力違法事件不是文化衝突，而是政治運動。部分非本地生和本地生之間的分歧不是文化問題，是政治立場和守法違法問題」，又指分本地生敵視內地生是不爭的事實，「中大不能言過飾非成文化分岐，更不能姑息」。

梁振英批評中大校長段崇智先在學生壓力下「跪低」，繼而發表一面倒的公開信，現在中大成立五個工作組，改變不了「誰大誰惡誰正確」的歪風歪理，質疑「『教』與『懲』怎樣展開，還會有多少中大學生繼續成為暴力違法運動的犧牲品」。

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梁振英早前在其Facebook發布「給香港中文大學段崇智校長的公開信」，發表千字文回應段崇智為被捕中大生發聲的公開信。梁振英在信中形容段崇智只為自己解脫，形容是「縮骨」、「甩身」之舉。