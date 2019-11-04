【區議會選舉】東區許清安4年僅開腔1次　對手批發言一秒值千金

《香港01》翻查十八區的區議會大會會議記錄，發現多名競逐連任的候選人在上屆任期中，即使有出席會議，但甚少發言。除大埔區太和候選人鄭俊和上屆「零發言」外，東區區議員許清安在過去4年僅次在區議會大會只曾發言80秒。 許清安回應《香港01》記者稱，區議會大會僅是報告事項，「唔係實際議題討論區內嘢，擺（議題）上去又長又嘥時間！」他又指，若區內有問題，會直接要求官員落區解決。

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北角城市花園今屆區議會選舉中有3名候選人。（黃金棋攝）

許清安獨立身分參選 解釋指區議會「無咩特別議題講」

許清安自1999年起出任東區區議會城市花園選區議員，上屆自動當選，今屆則以獨立身分參選。翻查資料，許在過去4年任期只曾一次發言，內容主要有關區內室內場館經常爆滿，希望當局於東區興建更多室內多用途場館。《香港01》記者10月底曾兩次到訪許位於城市花園的辦事處，但兩次他都不在辦事處。

記者再致電許清安查詢，他解釋區議會大會只是報告事項，「無咩特別議題講，其實全部議員發言嘅平均時間都差唔多」。他又認為區議會發言有時限，若有居民投訴會直接向官員反映，若是政策上的意見則會寫信予官員反映，強調從來沒有居民投訴他於區議會中少發言。

居民斥許非真心關心 印象僅止於擺放街站

居住於城市花園15年的雷小姐，能認出許清安是該區議員，惟未能說出其姓名。她坦言對許的印象僅止於看到他擺街站，未見實際工作。雷小姐直指，城市花園存在很多管理問題，例如商場內曾有瓷磚剝落無人維修，若他真心關心居民應協助解決，「如果關心嘅應該多啲詢問居民想法，了解有咩訴求，再係區議會中表達」。

另一名街坊張女士同樣不認得許，但其讀幼稚園的孫兒竟能指出許，笑言是從街上的宣傳旗幟中見過。張女士認為許「做得幾好，端午節都有派粽」，而平日亦有不少福利，如平價拍攝證件相。張又解釋，看得出許關心居民，若他以後可多表達意見會更好。

仇栩欣批評許清安行為對選民不負責任及不合理。（黃金棋攝）

對手批評許「一秒值千金」 相信選民不能接受

城市花園選區候選人仇栩欣批評，許清安行為對選民不負責任及不合理，發言亦不足以將區內收集到的意見在議會中反映，直言其發言「一秒值千金」，相信選民亦不能接受。仇認為，稱職區議員應將區內問題帶上議會，如區內車位不足及違泊問題嚴重等。

另一名城市花園選區候選人樊熙泰表示，居民指許清安性格文靜，認為仍要視乎許地區工作再作評論。