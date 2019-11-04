【區議會選舉】區議員發言紀錄統計　大埔鄭俊和開大會4年無發言

區議會選舉將於11月24日舉行，市民屆時可運用選票，投票選出代表自己區議員，加上今屆全港各選區均需投票，令競逐連任的區議員表現備受關注。 《香港01》翻查各個區議會的大會會議記錄，發現有多名區議員4年來甚少發言。其中競逐連任的大埔區議員鄭俊和過去4年大會出席率達90%，但從無發言。不少街坊都無法認出鄭俊和，又指從未見過鄭俊和的橫額或街站，更沒有受惠於其地區工作。 鄭俊和回應稱，居民的事情屬私隱，不能將個案放在大會上討論，其後又指「對啲公眾嘢無意見」。

▼過去4年於區議會大會上發言次數少於5次的區議員▼

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《香港01》翻查2015年至今年9月的區議會會議紀錄，發現不少區議員在過去4年任期發言次數少於5次。競逐連任的大埔鄭俊和上屆出席率表現良好，逗留會議時間超過9成，但會議記錄顯示他從來沒有在大會發言。另外，同樣競逐連任的元朗區議員楊家安、東區區議員許清安，二人在過去4年只曾在大會發言一次。

另外，有8名議員在過去4年大會發言次數少於5次，包括今屆競逐連任的區議員民建聯歐陽均諾、獨立議員金堅、黃健興、民主黨曾素麗，以及元朗當然議員鄧瑞民和鄧勵東、觀塘區議員陳國華。

楊家安參選元朗屏山北，對手為羅庭輝；許清安參選東區城市花園，對手為仇栩欣、樊熙泰；歐陽均諾參選觀塘啟業選區，對手為民主黨尹家謙；金堅參選觀塘定安選區，對手為民主黨黃啟明；黃健興參選欣藍選區，對手為民主動力李鳳琼、陳儀真；曾素麗參選富龍選區，對手為新民黨廖子聰。

鄭俊和上屆自動當選 辦事處內回應「唔好問咁多」趕走記者

鄭俊和自1991年起擔任大埔區議會太和選區議員，2003年及2011年選舉均以逾3,000票當選，至於2007及2015年則自動當選。他在今屆區議會選舉中報稱獨立，記者於10月底赴太和邨觀察，邨內未見有鄭的橫額或旗幟，亦不見鄭擺設街站及派發單張。

記者於10月24日前往鄭俊和位於太和邨內的辦事處，請鄭就過去4年在大會沒有發言一事回應。他表示自己專注地區工作，而居民事情屬私隱，強調居民若就區內事務有任何投訴，會逐個個案處理，以及致函政府。被問及有沒有居民要求他在區會議代為表達意見時，鄭僅指「唔好問咁多」，並稱要赴亞博館舉行區選候選人抽籤為由，不斷要求記者離開。

大埔區太和今年有兩名候選人，包括競逐連任的鄭俊和及陳蔚嘉，但邨內未見宣傳橫額。（黃金棋攝）

太和街坊未認出鄭俊和 斥不發言「無建樹」

記者亦帶同鄭俊和、其兄長鄭俊平、歌手鄭俊弘，以及太和另一候選人陳蔚嘉的照片，讓街坊辨認誰是當區區議員。受訪的3名居民中，只有1人認出鄭俊和。

成功認出鄭的區先生指，鄭俊和平日協助街坊，並為他們「謀福利」及轉達投訴，但被問到鄭任內具體政績時，他未能說出。區又認為，鄭在區議會大會無發言是因為「佢唔鍾意講嘢，區議員係要做嘢，唔係講嘢，淨係『鬼殺咁嘈』有咩用？」。他又直言，「總之覺得佢（鄭）做得好好，唔好講咁多嘢！」

另有兩名年輕受訪居民未能認出鄭。20多歲的陳小姐猜測多次仍未能猜中誰是鄭俊和，坦言不認識當區區議員。當得悉鄭從未發言後，她批評鄭「好似隱形人咁，開會淨係坐喺度！」她又認為鄭浪費納稅人金錢「白出糧」，而會議上發言為考慮投票意向因素之一，更直言不會投鄭一票。

另一名街坊陳先生於太和邨居住10年，同樣未能指出當區區議員，他質疑「無發言完全唔可以代表當區，做咩議員？」同時直斥鄭俊和沒有建樹，更有欺騙選民之嫌。

鄭俊和對手、報稱獨立民主派的陳蔚嘉回應指，為顧及選舉公平，現階段無意作任何評論，並留待公眾、選民自行作出判斷。

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強認為，區議會與立法會不同，議員於區議會中的發言比較少，甚至沒有傳媒會報道。若區議員在會議從沒發言，可能選舉時會被對手攻擊，「會扣少少分」。蔡強調，在區議會選舉中，建制選民的考慮因素為候選人地區工作，而民主派選民則會根據候選人的政治立場投票。