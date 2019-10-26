【水炮射清真寺】「染藍」毛漢雙腿仍痛　稱林鄭允研只射水

有網民發起明日（27日）再到尖沙咀集會，惟未知會否遊行。印度協會前主席毛漢褚簡寧（Mohan Chugani）和公民黨立法會議員譚文豪等人，本周日（20日）示威中，在九龍清真寺被警方水炮車的藍色液體射中。毛漢今日（26日）接受電話訪問時，直言雙腿仍感痛楚，昨天到公立醫院覆診，醫生開了更好的藥膏給他塗抹。 環保團體綠色和平驗出水炮車顏色水含黏合劑，毛漢亦有留意報道。他指昨天醫生說有政府部門稱水炮車的藍色液體只含食用顏料，他直言「冇可能」，否則雙眼當下不會「盲」了。 毛漢透露本周三（23日）在一場合上與特首林鄭月娥碰面，著對方下次水炮車可否只用水，林鄭回應稱會「look into this」（研究一下）。

被水炮車射中一周，毛漢稱雙腿仍感痛楚。（資料圖片／余俊亮攝）

毛漢被水炮車射中後全身灼熱，要到醫院求醫。事隔多日，毛漢指上身已無不妥，但雙腿仍感痛楚，一名伊利沙伯醫院急症室醫生曾着他若仍感不適可再求醫，所以毛漢昨天便到醫院覆診。

稱中藍色水後盲了半小時

毛漢談到，該醫生說有政府部門稱水炮車的藍色液體只含食用顏料，毛漢直言「冇可能」，若然屬實，雙眼當時被射後不會「盲」了半小時。痛楚持續一周，醫生向他開更好的藥膏，毛漢稱仍要看看藥效，但被射後至今仍然「晚晚瞓唔到」。

政府對水炮車「誤射」清真寺後大為緊張，特首林鄭月娥曾致電毛漢道歉，毛漢當時不接受。毛漢今日在訪問中透露，周三在印度商會的酒會上與林鄭碰面，林鄭有給予問候，毛漢告訴她被射後全身感覺着火，他問林鄭水炮車未來可否只是用水，林鄭回應稱會「look into this」（研究一下），毛漢向記者表示林鄭感覺誠懇，對她有信心。

綠色和平日前公布化驗顏色水結果，指出除了色素和黏合劑外，引述文獻、專家及中了水劑人士，推斷含催淚溶液或兩種催淚性有毒化合物CN和CS。警方回應重申，顏色水為一種無毒的顏色物料，對人體無害；催淚水劑的效用與胡椒噴劑相若，會令人感到短暫不適，但對人體不會造成永久影響。