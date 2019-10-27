【陳同佳出獄】死者潘曉穎父母首回應：再次勾起傷痛　情緒低落

台灣殺人案疑犯陳同佳日前因洗黑錢案刑滿出獄，除表明願意赴台自首，亦向死者潘曉穎家人九十度鞠躬道歉，希望對方可稍稍釋懷。陳同佳公開表示願認罪自首後，潘曉穎家人一直未開腔回應，協助死者家屬的民建聯立法會議員周浩鼎向《香港01》透露，事件再次勾起潘生、潘太的傷痛，目前二人情緒低落，希望外界可給予空間。 周浩鼎認為，若陳同佳願意赴台自首，台灣方面應讓對方入境，不應把事件簡單複雜化，「以政治凌駕司法」。

潘曉穎母親曾在立法會議員李慧琼及周浩鼎陪同下召開記者會，要求政府盡快修訂《逃犯條例》。 （資料圖片）

死者父親曾去信林鄭 籲遊說陳同佳自首

死者潘曉穎的母親今年二月在民建聯議員周浩鼎、李慧琼陪同下召開記者會，指女兒雖已離世約一年，但她與丈夫仍未能接受女兒遇害事實，在記者會上痛哭說「個心好痛」，又表示支持政府修訂《逃犯條例》，令港方可把疑犯陳同佳送到台灣受審。

潘曉穎的父母今年六月曾致函特首林鄭月娥，對女兒遇害一事無法釋懷，提出四個方法望為女兒討回公道，包括以「單次個案處理」方式，賦權香港法庭審理單一個案；以「行政指令方式」單次移交疑犯；賦予香港法庭域外法權；以及勸服疑犯到台灣自首。

陳同佳本月23日出獄後，公開表明願意為自己「無可挽救的錯失」負責，決定到台灣自首，潘曉穎的父母是否接受？周浩鼎接受《香港01》查詢時透露，近幾日曾探望潘生、潘太，稱最近的事勾起了他們的傷痛，情緒較低落，希望大家給予空間。

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周浩鼎促台讓陳同佳入境

至於陳同佳決定赴台自首，周浩鼎個人認為，若陳同佳願意承擔罪責到台灣自首，台灣方面不應把事件簡單複雜化，一時稱拒絕其入境，一時又說要到專案櫃位申請，不斷轉換立場，希望台灣當局不要「政治凌駕司法」。本身是律師的周浩鼎又說，不可能容許跨境執法，由台方人員來港「押解」疑犯，認為只要讓陳同佳循簡單、正常程序入境台灣即可。