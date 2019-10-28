【禁蒙面法】郭榮鏗七問記者被扯口罩 　區志光：需審視證據

立法會《禁止蒙面規例》小組委員會上今舉行第二次會議，會上多名民主派議員關注有記者在採訪中遭警方扯下防毒面罩，公民黨郭榮鏗七問保安局副局長區志光，是否知悉在示威現場有警員強行扯下記者口罩，以及記者在示威現場執行時是否有豁免權。 區志光稱從新聞知悉事件，但新聞報道是否全面，需要審視所有證據。當郭榮鏗再三追問記者是否有豁免權，區志光才指，若是專業記者即屬專業行業，當時為其人身安全戴蒙面物品是合理辯解。 民建聯蔣麗芸指，在示威現場採訪的記者不時令警方難做，問及局方可否訂立規例，如外國一樣，當記者到示威場合時，必須到某個警察局申請，有特製的反光衣才可採訪。

民建聯黃定光主持會議。（梁鵬威攝）

會議先處理由公民黨楊岳橋動議廢除禁蒙面法規例，經民聯張華峰稱，緊急法列明，規例須持續有效至行政長官和行政會議命令廢除為止，質疑立法會無權廢除。最終動議23票贊成，29票反對下否決。

黃定光在會上與議員商討公聽會安排，他建議一天預留9小時進行公聽會，一共有5節，一節30人發言，預料每人發言3分鐘，討論《禁蒙面法》內容。自由黨邵家輝指，現時社會氣氛下，有親建制派市民擔心被起底，建議公聽會安排特別房間，讓市民在不驚恐的情況下發表意見；葛珮帆亦表示，關心發言市民的安全問題，擔心不同政見人士起底。

公民黨陳淑莊則建議加開會議，爭取質詢政府官員和聆聽各界意見，她稱過往都不時加開會議，批評這次「嘆慢板」，希望黃定光不要拖延時間。民主黨黃碧雲稱，不建議就公聽會人數封頂，認為應讓不同持分者能自由報名。

區志光：投訴警察科現已接獲800多宗投訴

在政府官員回答議員問題時，多名民主派議員關注有記者採訪時遭警方扯開口罩，郭榮鏗表示，警方要求已表明身份的記者除口罩，更故意將口罩扯開，問及局方是否知悉？區志光稱，他是從新聞知悉事件，但新聞報道是否全面，需要審視所有證據，才能夠決定相關新聞報道是否「演繹」事實。郭榮鏗指「不要遊花園」，再問對方是否知悉有記者被扯口罩，區志光稱，根據規例第5條，如警務人員在遊行地方看到有人蒙面，警員有權截停任何人，要求除去蒙面物品核實身份，而警員亦有權除去其蒙面物品。

郭榮鏗再追問，記者是否有豁免權，「簡單問題是定不是？」他強調已經七次問及記者是否有豁免權。區志光回應稱，若是專業記者即屬專業行業，當時為其人身安全戴蒙面物品是合理辯解。



蔣麗芸建議記者須申請特製反光衣採訪

公民黨楊岳橋問及局方，《禁蒙面法》實施後，至今有否一個警員在規例生效後錯誤執法？區志光稱，暫未收到有關報告，他又指警員執勤時有佩戴肩章，便衣警行使權力時會出示委任證，若要投訴可向投訴警察科跟進。楊追問現時不少警員未有遵從規則，根本難以識別警員身份。區志光僅稱，投訴警察科現已收到800多宗投訴。

蔣麗芸指，在示威現場採訪的記者不時令警方難做，問及局方可否訂立規例，如外國一樣，當記者到示威場合時，必須到某個警察局申請，有特製的反光衣才可採訪。蔣麗芸又提到，指警察不是刻意向記者噴射藍色催淚劑，但記者經常站在示威者與警方中間。區志光回應稱，感謝對方的良好意見，他指自己亦希望協助傳媒採訪，但需要記者團體的配合。