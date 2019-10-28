【禁蒙面法】記者遭警強扯面罩　黃定光：記者無特權違反警方指示

禁蒙面法生效近一個月，多次有警員要求在示威衝突現場工作的記者除下防毒面罩。在昨日（28日）的示威活動中，有至少兩間傳媒的記者遭警方強行扯開面罩，有違保安局局長李家超曾承諾傳媒可豁免的說法。 立法會禁止蒙面規例小組委員會主席黃定光今日（28日）受訪時稱，曾見過網上片段拍到有暴徒冒充記者，「記者一齊有掟磚頭，著衫係記者，剝衫係暴徒」，如果執法者需要記者除口罩，記者必須要服從，他又稱，條例寫明警方有權利去檢查，反問「你記者有冇特權唔合作先？」

黃定光接受商台節目訪問時稱，得悉禁蒙面法實行後，保安局局長李家超及特首林鄭月娥曾說明，記者因為工作問題在該環境下戴防毒面具屬合理辯解，實際執行條例時要理解。

網上「視頻」證有暴徒扮記者 黃定光駁電台主持：「你冇睇過咩」

黃定光稱有暴徒冒充記者，警方有需要確認身份，「記者一齊有掟磚頭，著衫係記者，剝衫係暴徒」，但被問到在哪時觀察到事件時，他僅稱「視頻都有啦，你冇睇過咩？」

多間傳媒記者昨遭警粗暴扯面罩 黃定光：我不在場無發言權

對於昨日有記者遭警員扯開口罩，他回應指不在現場、無發言權，不過由於條例列明警方有權檢查，如涉事人不遵從即屬違法，黃定光質問「你記者有冇特權唔合作先？」他指出如果執法者需要記者除口罩，記者必須要服從。

黃定光續稱，要識別記者需看其服飾、手上有無攝錄器材，以及當時他正在做的工作。若有人在公眾活動做不合理、違法的事，警方執法是無可厚非。