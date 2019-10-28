【逃犯條例】曾鈺成籲減少暴力讓選舉如期進行　雙方需停下來對話

區議會選舉將至惟示威衝突未止，立法會前主席曾鈺成今（28日）表示現已踏入選舉期希望暴力行為會減少，勿影響區議會選舉，建制派亦不希望選舉押後。 他認為區選有助降低社會對抗氣氛，但不評論示威熱潮是否有減退跡象，指有些事實是大家都見到的，如參與人數及受影響地區均減少。 對於有傳媒日前指中央有意撤換特首，曾鈺成相信中央及特首林鄭月娥經充分評估後，會得出最好解決辦法，認為換班子未必能解燃眉之急，林鄭繼續完成任期是最好。

曾鈺成表示，建制派亦不希望見到區議會選舉押後，因選舉工作複雜。（陳欣彤攝）

強調政府需維護選舉公平安全下舉行

建制派議員辦事處屢遭破壞，有建制派擔心選舉不公，曾鈺成認為憂慮不是沒有道理，若破壞持續，對建制派選舉工程會有一定影響，重申政府有責任維護選舉在公平及安全的情況下舉行。儘管選舉日出現嚴重事故，法律允許選舉押後，建制派亦不希望見到，因選舉工作複雜，指各人都希望選舉如期於下月24日進行。

曾鈺成又留意到，有非建制人士勸喻把街頭抗爭變為選票，但現時示威衝突未止，激進示威者未願意坐下來對話。政府曾舉辦公開對話，惟遲遲未有第二場，他據聞政府並非不想做，評估現時社會氣氛及對話會的效果後未再舉辦，指「急不來」，不過認為區選有助降低社會對抗的氣氛。

雙方僵持下去不能解決問題

對於現時僵局，曾鈺成在電台節目中指雙方持續「企硬唔傾」能否解決問題，示威者一方稱「五大訴求」十分清楚，政府則指「我已經回應了」，而示威者又不斷阻礙政府運行，政府不斷趕市民回家，曾鈺成批評「咁咪繼續（僵持）落去」。曾鈺成指出因雙方不信任，當某方做某些動作引對方懷疑及作出回應，然後雙方不斷產生反感，導致惡性循環。

他認為須有人出來勸喻雙方停一停，給予時間「回帶」，打破惡性循環，或能降溫，又指或許到一個程度，當雙方都明白這道理，便願意停下來溝通，不過需要時間及耐性。他指現時有很多各界的有心人努力建設對話平台，希望能夠成事，歡迎任何擁有這種心態的人都可以成為中間人。

反思為何意見不同者強烈堅持目標

曾鈺成又提到，當有些意見不同的人強烈地表達及堅持做法時，應反思對方是否有對的一面，及為何他們認為這是值得追求的目標。他希望雙方都願意這樣想，或能找到共通基礎，認為好多人或不同意他的看法，但願提出後能有人思考。

曾鈺成今出席港台新節目《調解任務》，節目將於11月16日播出。