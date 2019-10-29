【DQ黃之鋒】勢成泛民區選助燃劑　蔡子強：為國際制裁輸送彈藥

區議會選舉在即，唯一一名仍未被確認候選人資格的參選者、香港眾志秘書長黃之鋒經歷選舉主任三度查問後，最終今日（29日）被通知提名無效。中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強分析，雖然港府今次區選DQ候選人時盡量將「打擊面」縮窄，但DQ黃之鋒無疑會成為區選的重要議題，「反DQ」將變成民主派選情的助燃劑。他又指，黃之鋒具國際影響力，加上美國國會早前通過的《香港人權與民主法案》，今次事件亦為國際社會制裁港府提供彈藥。 全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，對黃之鋒被DQ不感意外，「但美國政客會批評，甚至認為《香港人權及民主法》更有必要」，但認為今次區選只得一人被DQ，反映當局對參選人資格已採寬鬆措施。

蔡子強指，相信DQ黃之鋒一定會成為區議會選戰的一個重要議題，「無疑會係選民對政府不滿嘅其中一個焦點」。（歐嘉樂攝）

蔡子強接受《香港01》訪問時表示，相信DQ黃之鋒一定會成為區議會選戰的一個重要議題，「無疑會係選民不滿政府嘅其中一個焦點」。惟他分析，今次港府亦深知DQ黃的影響，必然是令選民反感，激發反政府、反建制情緒，故必須完成「國家級任務」的同時，亦盡可能縮小打擊面。至於「反DQ」能否發展成大型社會運動，成為左右選情的關鍵，蔡子強認為，鑑於民憤在反修例及「逆權運動」中已達致高峰，「反DQ一定會係一個議題，有好重要影響力，但助燃作用有限」。

對於事件在國際層面的造成的衝擊，蔡子強坦言，比起香港本地的區選，國際社會反應必然更加大，因黃之鋒是繼民主黨創黨主席李柱銘後，在香港社會知名度最高的標誌性國際政治人物，許多國家的外長、官員、議員都曾與黃會面，以往美國國會關於香港的報告書，也十分看重港府DQ候選人的情況。他指出，今次DQ黃之鋒，無異於為國際社會制裁港府提供彈藥。

被問及黃之鋒會否因DQ而無法擔任民選代表，局限其國際連結角色時，蔡子強表示，黃之鋒未必需要民選議員身份，因之前他在本港民主運動的知名度和角色，已足以讓國際社會重視，如今他被DQ，反而製造了悲情效果，令國際社會對他更加同情，「所以佢本身有無議員身份都無關緊要」。

蔡子強又表示，留意到選舉主任的裁決中，其中一個理據是黃無法清晰解釋自決立場，他認為判決在該處留下「走棧位」，如果黃之鋒採取與朱凱廸相同的答案回覆選舉，可能他能夠入閘，故此黃是否未來仍有機會晉身議會，仍有變數。

全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，對黃之鋒被DQ不感意外，但美國政客會認為《香港人權及民主法》更有必要，但他指今次區選只得一人被DQ，反映當局對參選人資格已採寬鬆措施。