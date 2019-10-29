【區議會選舉】選舉主任裁定黃之鋒提名無效

隨著提名期完結，區議會選戰正式揭幕，香港眾志秘書長黃之鋒成為今屆區議會選舉唯一一名被DQ的候選人。選舉主任今日（29日）正式通知黃之鋒，指他不符合候選人資格，提名無效。 選舉主任蔡亮指，雖然黃之鋒沒在參選表格指明與眾志的政治聯繫，但他是眾志是創黨成員，並引述2016年一篇眾志網站有刊登、由黃之鋒在2016年發布的文章，指眾志立場一直都認為香港獨立是香港入自決前途的選項，一般人亦傾向相信，黃之鋒既然擔當眾志要職，其立場亦是如此。

選舉主任今日（28日）正式通知黃之鋒，指他不符合候選人資格，提名無效。（資料圖片/羅君豪攝）

就黃之鋒向選舉主任的首次回覆，蔡亮認為，黃之鋒不但未有摒棄有關綱領，或否定他與有關綱領的聯繫，反而接著進一步評述他對有關綱領的理解，聲稱他的看法與周庭相同。



蔡亮又指，在黃之鋒第一次及第二次回覆中，他沒有直接回答是否仍然提倡和支持香港獨立作為自決前途的選項，從第二次回覆可見，黃之鋒看來只是自行評估而認為現時香港缺乏是以使香港獨立成為自決前途選項的民意支持。蔡亮認為，從客觀角度和有關背景看，他的答覆可理解為獨立能否作為香港的選項，取決於香港民意如何，這明顯與《基本法》背道而馳。

黃之鋒所屬的香港眾志此前被指主張民主自決，將港獨當作選項。去年3.11立法會補選，該黨成員周庭就曾因政治聯繫而被選舉裁定提名無效，失去參選資格。

今次參選區議會，黃之鋒的參選資格亦一直懸而未決，成為最後一名獲選舉主任就參選資格作出裁定的準候選人。此前，黃之鋒在報名後，三度被選舉主任查問政治主張，他亦首次明確表示「不支持港獨為自決選項」。不過，選舉主任仍裁定其提名無效。