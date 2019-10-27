【區議會選舉】首表明不支持港獨為自決選項　黃之鋒：主張未曾變

區議會選舉下月舉行，參選南區海怡西選區的香港眾志秘書長黃之鋒仍未入閘，他昨日收到選舉主任第三次查詢，要求他直接回答是否不再認同眾志提倡的「民主自決」綱領、公投應包括港獨為選項等。黃之鋒回信時首次表明，他不提倡和支持港獨作為民主自決的一個選項。 黃之鋒今早出席區選活動時，未正面回應是否「跪低」，指他的立場從未改變，改變的只是政治審查的環境，又指眾志從來不是本土派或獨派。

參選區議會的黃之鋒仍未入閘。(資料圖片)

十多名參選南區區議會的民主派人士今早舉行誓師活動，他們高叫「南區不藍，議會過半」等口號，獲立法會議員區諾軒、民主黨前主席楊森等人站台。

以「民主派」名義參選、仍未獲確認提名有效的黃之鋒亦有出席，他稱昨日回信南區署理選舉主任蔡亮後，暫未獲回覆。黃之鋒說，希望昨日的答覆能清晰表達他的立場，促請蔡亮秉持公務員政治中立的原則，根據他的回覆作清晰決定。

被問到其最新回應是否為了入閘而「跪低」，黃之鋒稱香港眾志過去被社會定義為自決派，而非獨派，有關立場非第一次公眾表明，重申其主張未有改變，只是政治審查制度有變。他指選舉主任遲遲未確認其提名，質疑當局正羅織罪名取消其參選資格。

同區參選人包括現任新民黨區議員陳家佩、民主派林浩波。