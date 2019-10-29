【逃犯條例】林鄭：警員長期受壓　要求各政府部門支持警隊工作

修訂《逃犯條例》引起社會極大爭議，示威遊行持續不斷。特首林鄭月娥今（29日）出席行政會議前表示，曾多次與各區警署和警總與警員交流，深深感受到警員要進行抗暴工作外，還要擔心家庭成員被起底和欺凌。林鄭稱，有警員向她表示，「不怕流汗、不怕流血，但不要讓我們流淚」，擔心自己與子女的人身安全受影響。

林鄭又提及，已經要求所有政府部門要支持警隊工作，如路政署人員幫忙清理路障、食環署人員清理連儂牆，強調每個部門都有能力幫忙，齊心協力阻止暴力。（梁鵬威攝）

林鄭指，大部分警員每天當值10多小時，長時間受壓，她重申支持亦必須支持警方止暴制亂，因警員為香港治安付出極大努力。林鄭又提及，已經要求所有政府部門要支持警隊工作，如路政署人員幫忙清理路障、食環署人員清理連儂牆，強調每個部門都有能力幫忙，齊心協力阻止暴力。

林鄭表示，曾多次與各區警署和警總與警員交流，深深感受到警員要進行抗暴工作外，還要擔心家庭成員被起底和欺凌。（梁鵬威攝）

被問到有建制派及警員批評林鄭曾與勇武派示威者見面，以及批評林鄭「不盲撐警員」論，林鄭回應指，政府最近展開不同形式與社區對話，惟她強調從沒有與勇武派人士作深度對話。她稱雖然在對話過程中不會問及對方的政治立場，在會面中從沒有人稱自己曾作勇武派行為。

林鄭又指，四個月來香港受到嚴峻考驗，治安是回歸以來最惡劣，她稱警方不斷就和平示威集會批出不反對通知書，惟現在示威者隨意找個藉口作攻擊，並將暴力升級。