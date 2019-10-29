【DQ黃之鋒】陳家珮：黃之鋒臨時「跪低」改立場　難令人信服

報名參選南區區議會海怡西選區的香港眾志秘書長黃之鋒，今日被選舉主任取消參選資格，當中選舉主任提到黃之鋒毫不含糊地稱在不具約束力的民意表態下，港獨可以成為自決的選項，選舉主任質疑明顯違反《基本法》。 競逐連任的海怡西參選人、新民黨陳家珮指選舉主任決定合理，質疑黃之鋒立場前後不一，自相矛盾，在第三次回覆選舉主任時才臨時「跪低」改變立場，聲稱不支持港獨作為自決選項，難以令人信服他是真誠擁護《基本法》。

海怡西選區候選人新民黨陳家珮及參選人黃之鋒日前出席電台選舉論壇。（資料圖片)

陳家佩接受《香港01》訪問時表示，選舉主任已經多次提供機會予黃之鋒，但黃之鋒頭兩次未有正面回應是否支持港獨作為自決的選項，至第三次回信時才表明不支持，但又提到在不具約束力的民意表態下，港獨可以作為自決選項，這程臨時「跪低」令人質疑其擁護《基本法》的可信性。

陳家珮又指，若黃之鋒如朱凱廸般簡單直接回應提問，會減少被質疑機會。

陳家珮下午出席抽籤儀式後見記者，指之前的法庭裁決已經清楚說明，所有以「自決」為選項的人，都不能忠誠擁護《基本法》，而選舉主任有責任給予有關人士解釋機會，選舉主任也三次詢問，令整個過程比較長，令她感到焦急。

她又指，自己在區內服務六、七年，今屆選情無論是否有DQ，政治氣氛都會繃緊，很多政治活動衝著建制派以來，令原本艱鉅的的選情更艱鉅。對於黃之鋒之外的其他候選人，她稱信心不是來自對哪位對手，而是來自選民。

同區另一個獲確認參選資格的民主派參選人林浩波說，反對政府取消參選資格，批評公務員放棄政治中立的傳統，剝削黃之鋒政治權利的同時，亦剝削了海怡西選民的選擇權。