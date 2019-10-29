【DQ黃之鋒】黃之鋒：政府想殺一儆百　DQ是北京硬命令

香港眾志秘書長黃之鋒被裁定參選區議會提名無效，為新一屆區議會選舉唯一未能入閘的候選人。黃之鋒強調，自己在三次回信中多番強調不曾主動提倡、爭取港獨作為前途自決的選項，惟選舉主任多番曲解他的政治理念，說明取消他參選資格是北京的硬命令。他批評政府任搬「龍門、紅線」，無關他是否改變政治主張，「唯一DQ我的原因，就是因為我叫黃之鋒。」 他相信，政府意圖殺一儆百，但只會激發更多港人投入抗爭，又呼籲港人在今次區選中全投民主派，未來爭取在特首的小圈子選舉、立法會選舉的功能組別或區議會選舉中都要有真普選。

黃之鋒下午1時半聯同海怡西選區另一民主派參選人林浩波、參選南區田灣選區的香港眾志前副主席袁嘉蔚、立法會議員區諾軒等泛民人士一同現身公民廣場會見傳媒回應事件，眾人齊呼「反對政治篩選」、「反對政治審查」。

黃之鋒表示，選舉主任蔡亮解釋取消資格的理由，提到黃沒有放棄參選理念或者劃清界線，更質疑黃為何要詳述政治主張，證明選舉主任的去信是政治審查，只為擔任思想警察。他強調，自己在三輪回信中已多番強調不曾主動提倡、爭取港獨作為前途自決的選項，惟選舉主任多番曲解、錯誤詮釋他的政治理念，說明取消他參選資格是北京的硬命令和政治任務。

他又認為，選舉主任在過程中多番對他主觀推測，反映DQ是讀心術，只為了取消政權不滿意的人的參選資格。

「DQ只會激發更多抗爭」

黃之鋒相信，政府意圖殺一儆百，但他覺得不會成事，「在云云過千位參選人入面，我成為唯一一位被取消資格的地區工作者，只會激發更多港人投入抗爭。」他呼籲港人在今次區選中全投民主派，亦解釋為何街頭抗爭仍然持續，他說：「因為在香港，我們不只要爭取雙普選，更要爭取在三個選舉中都要有真普選，無論是特首的小圈子選舉、立法會選舉的功能組別或區議會選舉，現首次出現DQ候選人，都說明高度自治、公平競爭、公務員政治中立，這些我們所相信的核心價值已經名存實亡。」



黃之鋒又向海怡西選民致歉，遺憾自己未有資格成為代議士，「我不知政府是否有意剝奪我終身的參選權利，我也是非常好奇，由今日去到2047年，政府打算DQ我多少次。」他強調，就算政府把他送入監獄、取消其參選資格，都不會令他在民主運動有任何卻步，而且國際社會亦會看在眼內，又批評政府任搬「龍門、紅線」，無關他是否改變政治主張，「唯一DQ我的原因，就是因為我叫黃之鋒。」



周庭：勿因林鄭流幾滴眼淚就覺得政權在讓步

袁嘉蔚表示，對黃之鋒被取消參選資格極度憤怒，可能有人會覺得黃早已預料會被DQ，但認為港人不可習慣，重申任何人因為政治取態而被褫奪參選資格都是荒謬。



去年被裁定參選立法會港島區補選提名無效的眾志常委周庭指，自己去年面對和黃之鋒一樣命運，批評港府自2016年開始已用不同方法打壓異己，「可能在今日之前，你覺得政府都俾咗好多民主派入閘，可能這場運動真係令政府有少少讓步。」 周庭續指，不要對政權抱有幻想，「不要因為林鄭流了幾滴眼淚就覺得政權在讓步」，呼籲市民除了要在區議會選舉中投票，要在街頭、國際社會、一同陣地繼續努力。