遭DQ博士學位　何君堯批政治打壓　網站、參選單張「Dr」銜頭消失

建制派惹火人物、立法會議員何君堯被母校安格里亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University，ARU）褫奪名譽博士學位，他下午發聲明回應，指沒有機會就英國上議院議員奧爾頓勛爵（Lord Alton of Liverpool）的投訴解釋，批評大學有違程序公義，「可見取消本人榮譽學位的並不是言論，而是政治打壓和未來鬥爭的開端」，他保留應有的法律權利。 在立法會動議譴責何君堯的民主派議員毛孟靜表示，今日收到立法會秘書處來電，指由於何君堯博士銜頭被褫奪，問毛孟靜其譴責動議英文版，是否要由「Dr. Hon Junius HO」，改為「Hon Junius HO」。在立法會網站，何君堯的「Dr」銜頭已刪除，其助理稱何君堯參選區議會的宣傳單張亦要更新資料。

何君堯在反修例風波中行為言論均十分火爆，成為外界批評焦點。（資料圖片／方家遠攝）

奧爾頓勛爵曾去信ARU，列舉何君堯的「不當行為」，促請校方褫奪何君堯的名譽博士學位，大學今日確認褫奪何君堯的榮譽博士學位。

何君堯發聲明回應指， 奧爾頓勛爵向大學投訴後，大學從未知會他和索取解釋，兩天內撤銷他的榮譽博士學位，明顯有違程序公正及有私相授受的嫌疑。何君堯相信，大學明顯受上議院議員的政治壓力，失去學術自主和自由，批評奧爾頓勛爵「打壓一名中國香港人透過《基本法》享有的政治表達自由，這是公然是政治打壓，對學術自由和自主的踐踏」。

「何君堯不懼怕，因為何君堯是中國香港人」

何君堯自稱堅持愛國愛港的建制派，「在反修例運動期間，本人的行為和言論是說出事實和真相，敢於與港獨和漢奸鬥爭」，他亦支持警察執法、支持政府設立《禁蒙面法》等，「獲得香港理智的市民和國家廣大人民的支持」。

他認為，英國是民主化的國家，也是普通法和司法覆核的起源地，「何君堯痛心的是大學學術被打壓、政治打壓和程序不公義已經在英國這個事事口講民主的國家發生」。

何君堯又質疑，「英國上議院議員何德何能對中國內政和香港的言論自由指指點點」，可見反修例運動已經涉及國際格局的對壘，「不過何君堯不懼怕，因為何君堯是中國香港人，是香港民選的立法會議員，發表政見是職責和言論自由之所在」，批評「英美已經窮圖匕現，所謂的程序公正像紙張一樣脆弱」。

他認為，取消他的榮譽學位的並不是言論，「而是政治打壓和未來鬥爭的開端」，他保留應有的法律權利。

何君堯參選屯門樂翠選區，對手包括民主黨盧俊宇及沒填上政治聯繫的蔣靖雯。