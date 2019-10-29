【區議會選舉2019】黃之鋒被DQ　葛珮帆：喊「時代革命」亦應禁選

選舉主任今日（29日）宣布黃之鋒的區議會選舉提名無效，引起各方討論。 民建聯立法會議員葛珮帆認為，選舉主任指出黃之鋒主張民主自決是違背《基本法》及不符合《區議會條例》，繼而作出提名無效的決定，是合理合法。

稱黃之鋒多年來「反中」「反政府」

葛珮帆表示，維護「一國兩制」及擁護《基本法》是作為區議員的最基本法律責任。她指出黃之鋒在2016年於香港眾志網站刊文，表示香港獨立可以是香港自決前途的選項。

葛珮帆認為黃之鋒多年來「反中」及「反政府」的言行，「實在難以令人相信他會真心維護「一國兩制」及《基本法》，所以根本不可能履行區議會議員的職責」。

葛珮帆認為選舉主任認為黃之鋒提名無效是合理合法，又不滿其他提出「時代革命」的候選人可以「入閘」。（資料圖片）

不滿聲言「光復香港 時代革命」的人可參選

至於其他候選人在選舉政綱上寫上「光復香港 時代革命」、「願榮光歸香港」等字句，而順利參選，葛珮帆亦表示非常不滿。

她表示，早前有人在多個商場宣佈成立香港臨時政府，發表了宣言，並以「光復香港 時代革命」為口號，可見這些人是以推倒在「基本法」下成立的特區政府為目標，與擁護「基本法」的原則背道而馳。

葛珮帆認為，香港特區政府有責任維護國家主權，絕不能含糊其辭，支持「港獨」、「自決」、「時代革命」者不應該容許參選。