【DQ黃之鋒】聶德權：選舉主任理據清晰　決心確保區選公平公正　

香港眾志秘書長黃之鋒被裁定參選區議會提名無效，為新一屆區議會選舉唯一未能入閘的候選人，黃呼籲國際關注香港現時相當嚴峻的政治審查，及呼籲市民在本周末上街抗爭，繼續爭取國際支持。 政制及內地事務局局長聶德權下午回應事件，指選舉能否順利進行，取決於候選人和他們的支持者的競選活動，以及投票當日選民能否安心安全地投票，強調香港必須要停止暴亂，才會有平和的環境進行選舉。 聶德權提到，處理選舉危機的「危機管理委員會」會為選管會提供意見，會因應情況作考慮以判定選舉可否進行，「我相信大家都會看到，社會環境是否能令選舉公開公平誠實地進行，大家心中都會有把尺。」

聶德權提到，「危機管理委員會」會為選管會提供意見，因應情況考慮以判定選舉可否進行。（鄭榕笛攝）

聶德權下午在立法會回應黃之鋒被裁定參選區議會提名無效，他指參選人提名資格在法例上有清晰定義，選舉主任按賦予的責任權力決定參選人是否符合資格，做法按照條例規定，理據已清楚羅列出來，如果參選人不同意選舉主任的決定，亦有機制可以透過選舉呈請跟進。聶德權指，知道有關個案可能進一步提選舉呈請，不會評論其詳情。

被問到會否擔憂黃之鋒被DQ事件引發區選出現混亂衝突，聶德權強調，四年一度的區議會選舉讓超過400萬登記選民行使他們的投票權，是一個和平表達意見的途徑，政府有決心盡一切努力確保區選能夠順利、公開公平誠實地進行，但近日社會暴亂持續，有參選人遭恐嚇襲擊，無可避免會有人覺得影響到選舉公平性。

聶德權呼籲社會必須認真正視問題，他指提名期已完成，選舉能否順利進行，取決於候選人和他們的支持者在接下數星期內進行的競選活動，以及投票當日選民能否安心安全地投票。他重申必須要停止暴亂，才會有平和的環境進行選舉。

他提到，處理選舉危機的「危機管理委員會」是應變計劃的其中一部份，早於在2011年已經設立，由選管會主席和成員，以及相關政策部門的代表組成，可以應對相關情況，為選管會提供意見。至於「危機管理委員會」有何標準判定選舉可否進行，聶回應指委員會因應情況作考慮，「(提供)一些硬梆梆或者很量化的標準未必有可能，但我相信大家都會看到，社會環境是否能令選舉公開公平誠實地進行，大家心中都會有把尺。」