【立法會】尹兆堅提緊急質詢徹查屯門不明氣體　主席梁君彥拒絕

周一（28日）下午屯門多處傳出不明氣體，居民吸入後感不合適。有人質疑警方於大興行動基地測試催淚彈所致，雖然警方已否認，仍有大批市民晚上在屯門聚集要求警方交代，結果演變成警民衝突。其間警方發射催淚彈，有催淚彈射向民居平台上，行動中最少制服一人。 立法會新界西議員尹兆堅形容事件是史無前例的不明氣體襲擊，必須查明原因，他今（30日）在立法會會議上提緊急質詢，要求政府解釋氣體來源，但遭立法會主席梁君彥以質詢不符合性質急切的條件為由拒絕。其後尹兆堅致電保安局要求局方具體答覆，並改為向立法會主席要求提出書面質詢，跟進是次事件。

周一屯門多區都有人報告有刺鼻氣體，一度懷疑是警察大興行動基地洩漏催淚氣體，經警方及消防調查後確認並非源頭，但氣體來源至今未明。（資料圖片）

尹兆堅斥政府把事件「輕輕放下，好似無事發生過」，他指警方雖曾於社交媒體上指出經巡查後並未能夠確定起因及源頭，但並不意味事件可以不了了之。又批評保安局及食衛局反應過慢，刻意冷處理事件。

要求具體交代 包括青山靶場解放軍有否類似演習

尹兆堅去信立法會主席提緊急質詢，要求警方就事件具體交代，查出真正原因，尤其解放軍青山靶場是否有做過類似演習，並促政府查清不明氣體的成份。

主席梁君彥拒絕其緊急質詢後，尹兆堅聯絡保安局要求當局查明情況，絕不能馬虎了事。