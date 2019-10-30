【屯門異味】不明氣體襲屯門兩日後仍成謎　11人不適送院最細4歲

不明氣體入侵屯門事件至今兩日，仍未有相關部門出來向公眾交代氣體來源及氣體成份。不明氣體令屯門區內長者、學童、寵物等受到影響，截至昨日(29日)下午5時半，醫管局資料顯示，有11人受不明氣體影響需要送院，年齡介乎4至70歲，至昨天仍有一人留醫屯門醫院，他情況穩定，其餘10人已出院。

有屯門居民展示女兒接觸不明氣體後，身體多處出現紅疹。（資料圖片／鄧詠中攝）

位於建生邨的屯門天主教中學當天亦有報警，該校的王副校長稱，當天約3時20分，向住大興行動基地方向的校舍出現攻鼻氣味，不少師生立即出現咳、流眼淚、流鼻涕等症狀，由於學校3半便放學，校方立即廣播通知學生放學後不要停在校舍，及派醫療口罩給學生，亦即時要求工友清潔校舍，尤其是飲水機。王副校稱，事發至今，無收到任何政府部門就事件作出的通知，昨日是考試日，幸好沒有學生因吸入不明氣體而不適。

一名中三男同學指，當日在校舍4樓，很多人聞到異味，「閂晒啲窗先冇咁攻」，異味傳入時有患氣管敏感的同學稱感到很辛苦，「咳到好似唞唔到氣，差少少就入醫院」，附近有老人院、幼兒園，「啲細路都咳晒喊晒，仲要戴口罩」。同學稱事件引起同學激烈討論，惟未收到任何與事件相關的通告。

受影響的寶怡花園地鋪一間藥房負責人稱，當日有氣味出現後，街上有不少人掩鼻及咳，他立即向路人提供口罩。刺鼻的不明氣體侵襲至今兩日，暫未見有任何政府就事件向受影響的居民交代，多名屯門社區主任斥政府推卸責任，促警方及有關部門盡快就事件調查，向受影響居民提供真相。

屯門天主教中學當日亦有異味入侵。(蔡正邦攝)