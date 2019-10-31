【區議會選舉】建制派收指示下月不可出門　列重點選區拉票助選

區議會選舉下月24日舉行，在反修例風波下，建制派原本一片愁雲慘霧，擔心重演2003年區選大敗一幕，部分人更以社會動亂影響選舉公平為由，要求押後選舉。 不過，據聞近日部分全國政協委員、社團領導與有關方面開會，討論區選工作安排，獲通知要如期去馬，並指示建制派下月不可或減少出門，以及列出部分重點拉票選區。

全國政協黃英豪、工聯會王國興等建制派上周成立「選舉公平關注組」，要求政府出手採取「緊急措施」，確保選舉公正，否則一日未成功止暴制亂，一日都不應舉行，令人關注區選能否如期上演。

建制派消息稱被要求盡量留港，為區議會選舉拉票。（資料圖片）

如選舉前或當日仍有動亂 才考慮取消

不過根據法例，政府只能押後選舉14日，若再延遲就要修訂《區議會條例》，明年1月開始新任期的區議會，無可避免會出現真空。據聞，部分全國政協委委員、港區人大代表、社團領導近日與有關方面開會後，獲告知下月24日投票日暫時仍如期舉行，一來押後兩星期對選情沒有大幫助，二來至今距離選舉仍有3個星期，太早要求押後難免予人「輸打贏要」感覺，若選舉當日或前一兩天仍有動亂，取消選舉才說得過去。

要求建制派人士留港 動員支持者投票

建制派不同系統亦收到指示，下月選舉前夕不可出門，或盡量縮短行程，留在香港動員支持者投票。有全國政協委員透露，近日獲分派統籌某個中西區選區，負責向當區居民「打電話」拉票，藉他們的人際網絡做好宣傳。該人士指，全國政協委員多屬「老闆級」人士，獲派選區多是其居住區份，但具體工作如「洗樓」會交由地區組織、同鄉會等進行。

楊雪盈所在灣仔大坑 為重點動員選區

有建制派獲分派部份重點選區，其中之一是灣仔大坑，該區現任議員為四年前以「傘兵姿態」當選的楊雪盈，她今年帶領多名素人組成「灣仔起步」強攻灣仔區，冀爭取區會過半。楊雪盈對手為前新思維成員、報稱獨立的廖添誠，且看建制派會否動員助他一把。