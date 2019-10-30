梁振英要求獲發會員證　記協：請證明以新聞工作為主要收入來源

前日（28日）警方例行記者會上，有記者因不滿近期警察對待傳媒嘅手法，而突然站出來抗議，令記者會腰斬，事後有指該記者為自由身記者（freelance）。 前行政長官梁振英向香港記者協會表示，自己編過學生報，又做過傳媒機構董事和電台時事節目主持人，要求拿一張會員證。記協則表示梁振英錯誤理解自由身記者，如要申請記者證，請提供新聞工作的證明，包括證明以新聞工作為主要收入來源。

梁振英要求獲發記協會員證全文↓

梁振英在facebook發文，希望申請記協會員證。

梁振英在facebook表示，在警方記者會抗議的記者，佩帶的記者證「只是記者協會編號F200的會員證，不是傳媒機構的工作證」。

他說，「原來沒有傳媒機構的固定工作，只是自稱freelance，前一日才向記者協會更新會員證的人也是記者，也可以帶備道具，大模大樣到警察總部干擾記者會的進行」，「哪在示威暴動現場的品流雜就可見一斑了」。

梁振英指自己編過學生報 做過傳媒董事

梁振英表示，自己編過學生報，長時期投稿中外報刊，做過傳媒機構董事，也做過電台電視台時事節目主持人，接受過幾千場的媒體採訪，熟悉媒體採訪手法，問記協能否拿一張會員證。

記協回覆梁振英表示，公民記者、獨立記者亦是推動資訊自由流通和新聞自由的重要元素，故絕不認同所謂「假記者」的指控。又指要判斷一個人是否記者，視乎的是其在現場是否專業合宜採訪，而不單因乎其持有的證件、衣着或裝備，相信專業執法的警方有充份的知識和訓練分辨記者和示威者。

記協回覆全文如下↓

請梁提供新聞作品 強調警方認可記協會員證

梁振英希望申請記協會員證，記協表示如果要申請正式會員，並如日前記者會上示威的自由身記者一般，有資格申請記協的記者證，而非F200會員證，請提供以新聞工作為主要收入來源的證明。而如果梁振英為自由身新聞工作者，請提供服務傳媒機構工作證，以及近一年刊登的新聞作品，相關要求詳列於記協網站，收到後將會按既定機制和程序處理。

記協又表示，記者會示威的自由身記者為多間國際傳媒工作，因此取得記協員會證及記者證，而《警察通例》列明持有記協會員證的人士都是警方認可的傳媒代表。

梁問freelance是「失業或半失業？」

至於梁振英文中提及freelance時，後面加上括號稱是「失業或半失業？」記協指自由身記者從來都是傳媒行業重要的組成部份，本地以至外地傳媒經常都會聘用自由身記者以應付突發工作，這種說法是貶低各行各業的自由身工作者。

梁振英晚上再回覆記協，繼續質疑記者的資格，又表示近月示威活動都有大專院校學生到場拍攝，詢問這些學生是不是記者。