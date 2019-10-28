【10.27集會】HKFP證被捕女攝記獲釋放　感謝大眾關注

社會新聞
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昨日（27日）油尖旺區再爆發警民衝突，期間有警員強行扯下港台記者面罩，而為Hong Kong Free Press（HKFP《香港自由新聞》）提供相片的女攝影記者May James在旺角被警方拘捕。HKFP今日（28日）在Twitter證實，May James已獲釋放，並感謝大眾關注事件。

HKFP今日（28日）在Twitter證實，May James已獲釋放，並感謝大眾關注事件。（網上截圖）

HKFP總編輯Tom Grundy昨晚在Twitter表示，May James於周日在旺角工作時被警方拘捕，惟他未有說明被捕原因。Tom Grundy續指，警方一直沒有告知May James被扣留在哪間警署，至今日（28日）凌晨才知悉她身處紅磡警署，當時已派律師接觸她。

HKFP今日（28日）在Twitter證實，May James已獲釋放，並感謝大眾關注事件。

據Tom Grundy表示，May James為自由身記者，主要為HKFP提供相片，單在今個夏天便提供2,400張新聞照片。May James亦是香港記協及香港外國記者會會員，她工作時有戴上記者所需物品，包括證件及身穿記者背心。

自由身記者May James於旺角採訪期間被捕。（Tom Grundy Twitter圖片）

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