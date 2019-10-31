【專訪】3月換特首？田北俊指經濟難再捱四個月：林鄭應乾脆下台

《逃犯修例》修訂一石激起千重浪，爭議持續四個多月，警民衝突無日無之，要求特首林鄭月娥下台的呼聲愈演愈烈，外間更盛傳中央或於明年三月更換特首；在修例風波中多次高調表態的自由黨榮譽主席田北俊接受《香港01》訪問時指，林鄭剛公布的《施政報告》部分細節原屬不俗，但其民望評分卻創下歷屆特首新低，反映林鄭已失去社會信任，加上她已無力回應和答允獨立調查及雙普選兩大訴求，直言她應「乾乾脆脆」辭職下台。 田北俊指，經過數個月的社會動亂，飲食、零售、旅遊、酒店等行業已「做得好辛苦」，當中不少行業靠聖誕、農曆新年等旺季維持全年開支，若明年三月才換特首，意味這些行業需再捱四個月，香港經濟環境變得更惡劣，直言「香港呢個亂局，如果今日換（特首）、11月換（特首），我覺得絕對好過再捱多四個月！」

田北俊假設下任特首於明年9月上任，未來特區掌舵人應重啟政改。（高仲明攝）

田北俊認為林鄭做到「無晒心機」

反修例運動持續長達四個月，成為本港回歸以來最大的管治危機，運動也從單純反修例的面向，演變成一場反政府、反警隊的社會運動；在亞洲的另一角落，黎巴嫩因徵收WhatsApp稅，觸發兩星期的反政府示威，最終總統率領內閣總辭；南美國家智利亦因地鐵加價觸發激烈示威，最終當地政府在短時間宣布撤回加價決定。田北俊接受訪問時，談到黎巴嫩和智利等例子，指經濟問題是這些國家爆發反政府運動的主因，但香港工商發展蓬勃、失業率只有百分三、每年庫房錄大量盈餘，直言「一個政府喺財政健全嘅情況下，真係無乜理由管唔掂一個地方。」

哪麼為何香港出現會前所未見的政治亂局？田北俊認為香港欠缺民主制度是箇中原因，他指黎巴嫩的經濟發展雖然落後，但因當地有民主的選舉制度，令總統也要率領內閣問責下台。反觀香港的情況，田北俊認為香港人正因無法透過一人一票選特首，故此港人對特首和主要官員的期望更高，惟修例亂局持續至今，仍沒有任何一名官員下台，認為這關乎能否體現問責制的問題，「《逃犯條例》係保安局搞出嚟，至少係咪保安局考慮下換人？律政司司長處理呢個《逃犯條例》，處理得唔好，係咪應該引咎辭職呢？搞到咁都無人問責！重點唔係要邊個落台，而係無人問責，（無人問責）社會一定有意見，搞到今日咁，係咪特首要落台？」

根據香港民意研究所的最新民調顯示，林鄭月娥的民望評分跌至20.2分，創下歷任特首中最低。與此同時，有外國傳媒報道指中央或於明年三月更換特首，並委任臨時特首，任期至2022年。田北俊談及有關傳聞，指出根據《基本法》和法例規定，不容許有臨時特首的存在，政務司司長最多署任六個月，六個月也必需補選出一名新特首。田北俊提到，林鄭曾兩度於閉門聚會中，向外國商界表明離任特首的心迹，故林鄭是否辭職下台，已屬「身不由己」。然而，他認為林鄭任內第三份的《施政報告》部分細節原屬不俗，但其民望評分卻創下歷屆特首新低，令林鄭已「無晒心機」，「市民對你（林鄭）無咗信任，無論內容幾好、幾有前膽性，都無人睬你啦，同埋好多人覺得你（林鄭）係做唔到（落實報告內容），佢（林鄭）應乾乾脆脆唔做特首，畀第二個（特首）處理呢個香港。」

商界苦況迫在眉睫

至於何時是換人的最佳時機，田北俊認為，中央不應待動亂完全平息才換特首和獨立調查修例風波，他認為社會動亂在近月已較之前平靜，「和理非無再出嚟，剩下嘅『暴徒』少咗好多」，認為在此刻宣布成立獨立調查委員會或更改特首，參與示威的「和理非」定會減少，少數激進『暴徒』的行為也會「無咁激烈」，對平息風波有幫助。然而，從香港經濟環境角度出黎，田北俊認為香港無法「捱多四個月」，飲食、零售、旅遊、酒店等行業從修例風波爆發後，已「做得好辛苦」，當中不少行業依靠聖誕、農曆新年等旺季維持全年的開支，若明年三月才換特首，意味這些行業需再捱四個月，香港經濟環境變得更惡劣，直言「香港呢個亂局，如果今日換（特首）、11月換（特首），我覺得絕對好過再捱多四個月！」

田北俊胞弟、立法會議員田北辰早前透露，近期有中央「收風人」向他問及有關特首繼任人選問題，當中選項包括金管局前總裁陳德霖、全國政協常委唐英年。田北俊笑言，陳、唐二人他均認識，「我同唐英年熟啲！」不過他認為現在揣測何人接任特首屬言之尚早，又認為將來接任特首的人選，無法迴避市民提出的五大訴求，當中包括最主要的成立獨立調查委員會和雙普選，他認為下任特首人選關鍵並非在乎有否足夠能力擔任特首，而是需要有足夠「牙力」，說服中央讓下任特首回應雙普選和獨立調查兩大訴求。

田北俊再次建議特首根據《駐軍法》向中央提出回收部分石崗軍營用地建屋。（高仲明攝）

籲泛民接受『831』方案 應「試下選一次」

田北俊假設下任特首於明年9月上任，未來特區掌舵人應重啟政改，直言「係咪最低消費都畀返個『831』方案我哋呢？」在去屆特首選舉支持曾俊華的田北俊認為，若新特首明年9月上任，有足夠時間把政改方案提交立法會審議，令2022年特首選舉不再是由1200人選出。他指出，有人認為『831』是「半杯水」和「假普選」方案，但經過2014年「佔中」和過去數月的反修例運動後，港人是否應以「半杯水」作為起步點，「試一試（『831』式普選）可能中央有信心啲」，屆時有望把政制進一步推前。

田北俊又指出，民主派去屆在選委會至少取得325席，若泛民在年底區選贏得過半議席，可多取得117張選委票兼一席立法會議席，加上泛民其他專業界別或有更多進帳，民主派在來屆特首選舉或有四百至五百多張選委票，認為泛民在此形勢下應接受『831』方案，「試下選一次」，又說：「我相信市民幾百萬人經過今次修例事件，對挑選下任特首都會好畀心機，就算中央只係畀我哋揀某幾個人，但下任特首始終由市民選出嚟，（下任特首）都會記得佢有兩個老闆，一個係香港人，另一個係任命佢嗰個北京老闆。」他又認為，調查『831』方案下的提名門檻並非不可能，認為社會可就此作出討論。

倡引《駐軍法》收回石崗軍營建屋

林鄭月娥在《施政報告》提出多項增加房屋和土地供應的政策，包括引用《土地收回條例》收回新界土地建屋，他認為這些方法並不能短期增加土地供應，他再次建議特首根據《駐軍法》向中央提出收回石崗軍營用地建屋，「特首喺《駐軍法》之下，根本有權向中央提出，解放軍喺嗰度有成二千公頃土地，可唔可以拎返幾百公頃附近荃灣、屯門、元朗嘅土地，為咗公眾利益，起公屋、起居屋、起醫院，我覺得中央會考慮。」他認為做法比「明日大嶼」更有效率，同時令中央政府和解放軍在市民心目中「加分」。