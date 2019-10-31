【專訪】田北俊研判泛民區選過半數　直言「唔Buy」石禮謙士兵論

區議會換屆選舉將於本月24日舉行，根據各項民意調查，建制派的民望因反修例運動大受打壓，民主派的支持度則節節上升，不少政圈中人認為建制或於區選兵敗如山倒，民主派形勢一片大好。曾循直選入局立法會的自由黨榮譽主席田北俊接受《香港01》訪問，分析是次區選形勢，指《逃犯條例》修訂觸發不少商界人士和中間派的不滿，令不少人一度成為「淺黃」，但隨著近月破壞地鐵、堵塞機場的情況發生，令這些「淺黃」重投「淺藍」陣營，不過他仍研判「黃營」能夠在是次區選取得過半議席。 他又呼籲選民「傾巢而出」投票，「如果今次你哋傾巢而出投票，無論你哋係支持黃營定藍營，你嘅聲音就可以進入制度入面，區議會結構改變，就影響立法會直選同五個『超區』議席，積累起嚟，你哋（市民）嘅聲音就會大好多。」

田北俊認為，若泛民在立會選舉中贏得多於三十個議席，與建制派距離拉近，屆時政府一定接納更多泛民議員的意見。（高仲明攝）

料自由黨至少保八成議席 中產區「五五波」



政府於二月起提出修訂《逃犯條例》，爭議之初，不只是民主派支持者反對，不少過往被視為「淺藍」支持者和中間派，也公開表態反對修例，甚至參與反修例的「和理非」遊行。田北俊憶述在「6.9」反修例大遊行前夕，不少人問他和自由黨成員如何參與遊行，「政府為咗處理《逃犯條例》，搞到好多市民不滿，連有啲『淺藍營』，6月9日去遊行、示威，我哋自由黨最多『淺藍』示威者，佢哋（淺藍）問我哋點遊行，話佢哋未試過遊行，不過我都同佢哋講：『遊行唔係自由黨嘅強項』。」

田北俊坦言，若一個月前問他有關建制派的區選形勢，他相信建制派會「輸好多議席」，很多「淺藍」變「淺黃」的人也會在區選投票支持泛民參選人；不過一個月後，他的看法有所改變，指出隨著近月破壞地鐵、堵塞機場、影響中小企食肆營業的情況發生，令這些「淺黃」重投「淺藍」陣營。

不過田北俊研判，「黃營」仍能夠在是次區選取得過半議席，他指出泛民在是次區選積極參選，沒有任何一個選區是由建制派自動當選，他指出部分本身由建制派區議員長期盤踞的選區，「市民服唔服佢（建制區議員）都成問題」，認為選民若有泛民候選人選擇的情況下，或會改為投票支持「黃營」候選人；又指在沙田、屯門等多次發生衝突的地區，「黃營」將會有更大優勢。

自由黨現時有八名區議員，田北俊估計，豪宅區選情不會受反修例運動影響，至於中產區的選情則會變得「五五波」，角逐連任的區議員「未必贏得咁舒服」，不過他預計該黨至少可保著八成議席。

他呼籲所有市民積極投票，認為只要選民「傾巢而出」投票，不論本身是支持黃營抑或藍營，選民的聲音可透過選票進入制度，選舉結果同時能影響明年的立法會選舉，若泛民在立會選舉中取得多於三十個議席，與建制派距離拉近，屆時政府定必接納更多泛民議員的意見。

田北俊估計，豪宅區選情不會受反修例運動影響，至於中產區的選情則會變得「五五波」。（高仲明攝）

田北俊：至少我唔係士兵

田北俊過往被視為建制派的「壞孩子」和「開明派」，同樣被視為「開明派」的經民聯地產及建造界議員石禮謙近日接受訪問，指五大訴求不包括房地產，而是追求「公義、公道、公開、公正」，又稱自己從不支持《逃犯條例》修訂，不過形容自己是一個「好的士兵」，稱「將軍話甚麼我們就會去做」。

田北俊直言：「我又唔係幾Buy呢樣」，又直指「至少我唔係士兵，如果我係士兵，佢哋（建制）都唔會對我哋咁大意見。」他認為作為香港政治人物，關鍵時刻應企在香港人的一方，包括在立法會的投票取向，「唔係話自己作為土兵，講就天花龍鳳，到投票就歸隊，咁講法講乜都晒氣。」田北俊於03年率領7名自由黨立法會議員「倒戈」，最終令董建華撤回《基本法》23條，他認為是次修例風波與23條相似，「作為好嘅建制派、保皇黨，我嘅職責係保著政府、保著個皇帝，所以我哋就要企喺市民嗰邊。」

不過他認為石禮謙的敢言已屬難得，但他認為石應多走一步，「Abraham（石）敢膽講佢今時今日啲嘢，我覺得好難得，但佢覺得佢自己係土兵，有order要照做，我覺得佢行多步，因為呢啲嘢對香港唔好，亦對國家唔好。」

田北俊認為，石禮謙的敢言已屬難得。（高仲明攝）