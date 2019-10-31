「反暴徒」網站登鄭松泰、梁翊婷資料　私隱署：已交警刑事調查

反修例風波經歷4個多月，起底事件時有發生，除了警員被起底之外，亦有網站詳細披露示威者或非建制人士以至記者的個人資料。 近期再有「反暴徒」網站出現，懸賞每個示威者數千元，要求除下蒙面示威者口罩拍照，以及取得個人資料。該網亦刊登部份人士的個人資料，包括電話號碼、地址、社交帳號，以至身份證號碼。

「香港暴徒網」有不少人的個人資料，包括電話號碼、地址等。

懸賞數千元「撕面罩」及提供個人資料

該網名為「香港暴徒網」，據網站資料是由「全球反港獨暴徒志願者聯盟」及「守護香港志願者聯盟」成立。網站夾雜繁體及簡體中文字和英文，分成幾個部份。

對比早前披露個人資料的網站，「香港暴徒網」有懸賞要「撕面罩」，每名示威者的懸賞由數百元至高達數千元，最高賞金暫時見到為8,888港元及8,073.9元人民幣。這些懸賞項目顯示了蒙面示威者的相片，指他們參與「暴力遊行」，或是「前線勇武」、「造謠暴徒」，最遠在36天前發布。

該網站稱，已有51人被「撕下面罩」，發出賞金5.27萬元，還有16人未撕面罩。

涉及手機號碼、地址以至身份證號碼

此外，該網站還上載一些人士的個人資料，包括手機號碼、住址、社交帳號以至身份證資料。除了涉及示威者之外，亦包括記者、教師、律師等。部份人士被公開資料的理由是「勇武暴徒」，亦有部份人士無任何描述。

被公開資料人士當中，較著名的是熱血公民立法會議員鄭松泰，以及參選今屆區議會觀塘中心選區的民主黨社區主任梁翊婷。

梁翊婷質疑過往所謂「暴徒網」亦有其他受傷人士的個人資料，當中涉及很詳細的內容，可能從官方或各方渠道流出，呼籲各機構謹慎處理個人資料。（梁翊婷facebook）

梁翊婷：部份人近日被公開資料十分詳細

梁翊婷接受《香港01》訪問時表示「已預到有這一日」，又表示之前已有很多人被起底。她表示要得到她的資料並不困難，例如參加選舉亦要提供個人資料，又指亦有可能由其他地方取得這些資料。

她質疑過往所謂「暴徒網」亦有其他受傷人士的個人資料，當中涉及很詳細的內容，甚至父母全名等，正常人與朋友相處亦不會知得如此詳細，質疑會不會是由官方渠道流出，要求各機構謹慎處理個人資料。

私隱公署指可能違法 已要求移除資料

私隱專員公署回覆《香港01》查詢時表示，公署經初步調查後認為此等涉事者可能觸犯 《個人資料(私隱)條例》（《私隱條例》）下第64條「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料屬罪行」，因此已將此個案交予警方作刑事調查及考慮提出檢控。

公署並已直接要求有關網站移除及停止上載涉及「起底」甚至違法的內容/帖文。公署亦曾就此個案聯絡香港電腦保安事故協調中心聯繫，表示希望該中心聯絡當地的對等機構，務求能有所成效。

該網懸賞每名「暴徒」數千元，要求他們的個人資料及容貌等。

披露資料涉不法目的且未經同意 肯定違法

公署極度關注任何「起底」及網絡欺凌對當事人以至社會帶來的傷害。一如其他「起底」及網絡欺凌個案，由於有關網站披露了個別人士的個人資料，而有關披露，尤其是涉及欺凌、煽動和恫嚇的不法目的，並未獲有關人士同意，肯定是不公平和違法，使當事人蒙受心理傷害。因此，公署經初步調查後認為此等涉事者可能觸犯《個人資料（私隱）條例》（《私隱條例》）下第64條「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料屬罪行」，因此已將此個案交予警方作刑事調查及考慮提出檢控。

公署亦強調，取自公共領域（如互聯網）的個人資料仍然受《私隱條例》的規管，其中個人資料的收集必須與資料使用者的職能和活動有關，收集資料的手法須合法及公平。個人資料亦須使用（包括披露及轉移）於與當初收集目的或直接有關的用途上，否則必須先獲得資料當事人明確和自願的同意。

至於該網相關人士接受傳媒訪問時表示，有機會將所有資料放在區塊鏈。公署指出，由於區塊鏈上的資料幾乎是無法被修改或刪除，以致被公開的個人資料會被永久保存於區塊鏈上。若相關的區塊鏈屬「公有鏈」（即任何人均可登記使用及存取當中資料），當中被公開的資料將會被更廣泛地流傳，對私隱的侵犯性會更高。

如被起底可向公署投訴、舉報及加強私隱設定

公署提醒市民，如被起底可以向公署投訴，向社交平台或網站舉報，要求移除「起底」內容，以及檢視網上社交賬戶的私隱設定，限制閱覽或流傳，提高私隱保障。

梁翊婷參選的觀塘中心選區，對手為陳華裕。