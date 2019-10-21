【逃犯條例】私隱專員公署：6月至今逾2600宗起底個案　5人被拘捕

個人資料私隱專員公署公布近月就「起底」及網絡欺凌行為跟進工作的報告。私隱專員公署指從6月14日起，截至今日（21日）中午12時，共接獲及主動發現2,683宗相關個案 ，並共有5名人士被警方拘捕，涉嫌違反《個人資料（私隱）條例》。

個人資料私隱專員公署公布就起底個案的跟進工作報告。（資料圖片）

香港個人資料私隱專員公署表示，自6月14日起至今日（21日）的中午12時，共接獲及主動發現2,683宗相關個案，涉及13個網上社交平台及討論區，所涉的連結共有2,145條。而連同於9月底，警方已檢控的一個個案，直至現時為止，一共有5名人士已被警方拘捕，涉嫌違反《個人資料（私隱）條例》；而早前被警方檢控的個案，該名男子被控以「串謀披露未經資料使用者同意而取得個人資料」及「不誠實取用電腦」罪。私隱專員公署共將1,297宗涉及披露個人資料的個案交予警方作進一步刑事調查及考慮提出檢控。

私隱專員公署共84次去信涉事的13個網上平台，要求移除共1,632條違法的連結；當中有超過三成，即約612條連結被移除，至於仍未被移除的連結，公署會繼續要求有關平台移除及對有關平台持續進行檢視。

起底網站現已不能再登入

此外，早前曾出現的起底網站，私隱專員公署曾聯絡香港電腦保安事故協調中心，表示希望聯絡當地的對等機構作出跟進。公署留意到，該曾經以七個域名出現的網站均現已不能再登入。公署亦曾要求所有涉事平台提供上載「起底」帖文的網民的登記資料或IP地址，但所有平台一直沒有向公署作出任何回覆。私隱專員公署考慮以進一步行動，包括傳召，以令該平台提供相關資料，協助調查工作。

私隱專員公署表示，在現行法例下涉事者不單可能干犯《私隱條例》第64條的刑事罪行以及其他刑事罪行，受影響人士更可就其所受的心理損害，向有關的涉事 人士提出民事索償。而受影響人士有權就有關「起底」行為帶來的損害，向涉事人士申索補償。公署可依據《私隱條例》第66B 條向擬提起法律程序以尋求補償的人士給予法律協助。