【屯門異味】尹兆堅批警執法雙重標準　「行刑式」搜查無需要

屯門周一（28日）大範圍傳出不明刺鼻氣體，有人吸入後感到不適，居民一度質疑是警隊大興行動基地洩漏催淚彈，但警方及消防檢查後證實並無其事。事件原因至今未明，屯門人連續多晚上街抗議，要求交代事件，其間發生警民衝突，有多人被捕。 警方執法手法再次引起爭議，民主黨立法會議員尹兆堅今日（31日）批評，警方部份行為毫無道理及法律依據，包括要求市民「行刑式下跪」，對屯門街坊和戴口罩撐警人士執法持雙重標準。

10月30日晚上大興行動基地外，警方在撑警人士後面向要求交代不明氣體事件的市民舉藍旗，即「這集會或遊行乃屬違法，請即散去，否則我們可能使用武力」，但並無驅散或拘捕這批撑警人士。（資料圖片）

昨晚撑警人士叫囂聚集警不行動 批雙重標準

尹兆堅質疑警方在行動期間的執法標準，認為警方只針對對警方有意見的市民，過程中亦涉及違法、濫權、過份使用武力等，對此表示強烈不滿。

他舉例指，昨晚直播看到大量撑警市民在大興行動基地外叫囂，挑釁屯門街坊，警方不單沒有任何行動，甚至站在這些撑警市民後面「做啦啦隊」，並到街道對面驅散抗議警方的市民。

尹兆堅指，如果警方以非法集結為由，驅散對面馬路要求交代不明氣體的市民，看不到原因這些撑警人士為何得到警方批准留下來，而這些撑警人士亦戴上口罩，質疑警方是否有雙重標準，「撑警就乜都得」。

昨晚屯門大興行動基地外，警方曾發射布袋彈。（資料圖片）

警要求兆軒苑居民舉手跪下搜查 尹兆堅批評

他亦不滿警方昨晚於兆軒苑進行拘捕、搜查行動時，要求無任何裝備、口罩的街坊舉高雙手、跪在地上，好像行刑式「處決」一樣搜查，質問為甚麼要這樣做。他認為，如警方要搜查，可以「好聲好氣」查證件例如住戶證和身份證，以確認是否普通居民。

此外，昨晚在盈豐園，警員拘捕兩名在食肆內的年輕人。尹兆堅表示，警員稱這兩個年輕人在跳舞，而進入店內拘捕，店主理論亦同被拘捕。他表示在店內跳舞根本不違法，質疑警方為何可以在無搜查令的情況下衝入店內去拘捕。

尹兆堅強調，警方稱可以在沒有搜查令的時候進入私人地方執法，但這種權力是有條件，警方看到有違法的人跑進店內或其他緊急情況，是可以進內執法，但上述個案並不適用，批評這種拘捕情況是不能接受。

昨晚有兩名青年在店內跳舞被捕，其間店主職員與警察理論同被拘捕。（資料圖片）

要求政府交代不明氣體成因 防同類事件發生

尹兆堅表示，屯門居民近日到大興行動基地，是要求政府和警方交代周一不明氣體的成因，查出源頭以防止同類事件再發生，保障市民健康，認為不能只說大興行動基地無測試或洩漏催淚彈，就好像解答了這件事。

他又指，民主黨近日已收到十多個今次不明氣體事件相關的個案，重申政府要查明事件真相。