【區議會選舉2019】選管會呼籲市民　合力維護區議會選舉

區議會選舉將於11月24日舉行，選舉管理委員會今日（11月1日）呼籲市民保持冷靜、理性，各方停一切暴力或威嚇，尊重不同政見人士的選舉活動。

反修例風波持續近5個月仍未平息，10月24日晚上舉行的候選人簡介會，最終亦因現場示威活動而腰斬。

選管會發言人說：「隨着選舉提名期結束，相信參選人士及支持者已陸續展開或參與選舉工程，選管會呼籲社會各界盡其所能，讓整個選舉能在和平、安全的環境下進行。」

發言人表示，除了選管會工作人員正盡力進行各方面的籌備工作之外，最重要的是全港市民必須共同努力維護一直以來和平有序、公平、公開，屬於全港市民的區議會選舉。

10月24日晚上舉行的候選人簡介會，最終亦因現場示威活動而腰斬。（資料圖片）

「選舉是用手中一票 以和平方式表達意見」

選管會發言人續說：「選舉正是運用手中一票，以和平的方式去表達意見。希望大家保持克制，不要訴諸暴力。香港是法治社會，市民應以合法、合情、合理的方式去處理爭議。我們呼籲市民一起珍惜區議會選舉這個非常重要的平台，切勿破壞香港一直良好的選舉文化，好讓413萬多名選民可在平和、安全的環境下在投票日前去投票。」

「巿民遇上任何暴力事件，不論是否與選舉有關，應即時向執法機關報案，選管會如接獲投訴，亦會轉介執法機關跟進。假如對選舉安排有任何不滿，可作出投訴或依法律程序提出選舉呈請，由法庭作出裁決。」