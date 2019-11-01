【DQ黃之鋒】屋宇署確認選舉主任蔡亮住宅僭建　業主已按計劃申報

有報指，油尖旺民政事務專員、選舉主任蔡亮，位於西貢蠔涌柏濤軒的村屋懷疑僭健。屋宇署表示，該建築已經申報有僭建物，並已獲屋宇署確認。 蔡亮為否決黃之鋒區議會參選資格的選舉主任。

僭健項目包括天台屋和玻璃簷篷

屋宇署表示，該物業曾有業主已按申報計劃就其僭建物進行申報，並已獲屋宇署確認。根據申報紀錄，當中包括有關政府人員申報其於柏濤軒的私人物業內的天台屋和玻璃簷篷的紀錄。

屋宇署現正按既定程序逐一跟進柏濤軒部分村屋的舉報，包括翻查該些村屋的申報紀錄，如有需要，會作實地視察。

蔡亮臨時接替成為南區選舉主任，之後即取決黃之鋒參選區議會的資格。（資料圖片）

一般而言，屋宇署處理僭建物有三個層次，如果對生命財產明顯構成威脅或迫切危險的僭建物，以及正在施工或新建的僭建物，屋宇署會優先執法予以取締，向有關業主發出清拆令。

至於沒有迫切危險但違例情況嚴重和具較高潛在風險，並於2011年6月28日前已建成的僭建物，屋宇署會將之納入首輪取締目標。

已申報且無迫切危險 可暫緩執法

而屋宇署於2912年4月1日至12月31日期間實施申報計劃，容許新界村屋業主就所屬首輪取締目標以外、違例情況較輕及潛在風險較低，並於2011年6月28日前已建成的僭建物作出申報。已申報而又合資格的僭建物除非變得有迫切危險，否則屋宇署會暫緩相關執法。