【DQ黃之鋒】53.5%人支持美國制裁負責DQ的政府官員　反對有29.8%

區議會選舉將於11月24日舉行，港島南區海怡西區的參選人黃之鋒，在10月29日被選舉主任否決參選資格，是今屆區議會唯一被DQ的參選人，亦是歷屆首見。 香港民意研究所在10月29至31日透過真實訪員隨機抽樣電話訪問，以及從「香港民研意見群組之香港市民代表組群」中抽樣訪問，得到1,048個有效回應，並在今日發表調查結果。

好支持制裁高達41.3% 好反對有22.6%

民調主題為「你有幾支持或者反對美國以《香港人權及民主法案》制裁負責取消黃之鋒參選資格嘅政府官員？」得到的回應為41.3%人「好支持」，12.2%為「幾支持」，合共有53.5%人支持美國制裁相關官員。

而有7.1%人表示「幾反對」，22.6%人「好反對」，合共29.8%人反對美國制裁。支持比例減去反對比例之後，支持淨值為23.7百分點。

此外，另有11.7%人表示「唔知/難講」。

黃之鋒被取消區議會選舉參選資格引發爭議，亦引起美國及其他國家關注。（資料圖片）

49歲及以下 超過一半支持制裁

以年齡組別計，18至29歲人士有77.3%人支持制裁，30至49歲人士亦有57.7%，50歲及以上則有42.5%。

至於反對制裁方面，18至29歲人士只有10.4%，30至49歲有27.4%，而50歲及以上則有37.9%。

學歷愈高愈支持 大專及以上超過七成

如以教育程度劃分，70.8%大專或以上人士支持制裁，中學學歷有50.8%，小學或以下則有30.1%。反對制裁方面，大專或以上比例為21.4%，中學有32.2%，而小學或以下則有38%，可見學歷愈高人士愈支持制裁，低學歷人士較反對制裁。