【11.2集會】黃之鋒昐以人數向國際展示民主訴求　劉穎匡籲和理優

《逃犯條例》修訂及警方被指濫權濫暴引發數月來連場大型示威。有巿民自發於本周六（2日）將於愛丁堡廣場舉行「美國人權法案集氣大會」，以及於遮打花園舉行「和理摺紙鶴」活動，兩個集會均已獲警方發出不反對通知書。 香港眾志秘書長黃之鋒表示，過去一星期香港發生很多事，包括他被政府取消區議會參選資格、萬聖節發生「濫捕」事件等，他指自從他被DQ後，國際社會高度關注區議會選舉，他希望更多巿民於周六參與集會，讓國際社會知道香港人爭取民主的決心和對公平選舉的追求。

11.2維園集會申請人劉穎匡在記者會上表示，對維園集會被警方發出反對通知書感到無奈，不過他指明天兩個集會已獲得不反對通知書，兩者均旨在爭取國際社會支持，希望以最多的集會人數，向國際社會表達民意沒有逆轉。他又指稱，17國、46個城市明天也會發起集會聲援香港，包括南非和巴西，呼籲巿民可參與集會，令國際社會知道港人一同站在普世價值之上。

劉穎匡又呼籲參與集會的人保持和平、理性和優雅，但他坦言無法阻擋警方荷槍實彈，又說若警方以武力方式處理集會人士，其所作所為將會被暴露在國際社會的鎂光燈之下。

中環將舉行「美國人權法案集氣大會」及「和理摺紙鶴」活動。兩個集會均已獲警方發出不反對通知書。（資料圖片/盧翊銘攝）

發起愛丁堡廣場集會的林先生表示，希望明天全港最多人前來一同集氣，向國際社會表達港人希望美國國會通過《香港人權及民主法案》的訴求。發起「和你摺紙鷂」的林先生表示，希望是次集會以和平方式為香港打氣加油。

「美國人權法案集氣大會」將於星期六下午5時至10時在中環愛丁堡廣場舉行；「和理摺紙鶴」活動則會於下午5時至10時在中環遮打花園舉行。