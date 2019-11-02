四中全會倡健全特區護國家安全　梁美芬：中央不需靠23條

中共十九屆四中全會結束，會議公報提出要堅持和完善「一國兩制」的制度體系，要建立健全特區「維護國家安全的法律制度和執行機制」。 被問此說法是否意指港區要盡快為《基本法》23條立法，基本法委員會委員、經民聯立法會議員梁美芬今日（2日）在港台節目《星期六問責》上表示，北京不需靠23條維護國家安全，但可惜港府到現在都未能自行為23條立法，她又指，中央過去忍手沒用很多獲《基本法》賦予的權力。

梁美芬表示，北京不需靠23條維護國家安全，但可惜港府到現在都未能自行為23條立法，她又指，中央過去忍手沒用很多獲《基本法》賦予的權力。（資料圖片／黃舒慧攝）

沈春耀的說法是否代表北京希望香港盡快立23條？民主黨主席胡志偉在節目上，中央一直想盡快立23條，他質疑單靠23條立法是否足以維護國家安全。

梁美芬反駁北京安全不需靠23條維護國家安全，當年將23條寫入《基本法》時，據她了解，北京考慮過是否將23條直接以全國性法律寫入附件3，抑或現時的特區自行立法會成普通法，她指北京希望做到後者，可惜到港府現在都未能立法，她本人傾向從根開始，從教育和溝通著手。

她提出，特區政府有很多法例可用，但並沒盡力執行，同時《基本法》賦予中央很多權力，包括在政治、經濟和法律層面，但中央忍手沒用，「轉個彎、好含蓄」，她舉例北京原本可用《基本法》第48條（8）。

該項條文列明，香港特別行政區行政長官行使的職權，包括執行中央人民政府就本法（《基本法》）規定的有關事務發出的指令。

全國人大常委會法工委主任、港澳基本法委員會主任沈春耀向港澳提出五點要求，包括完善中央對特首、主要官員任免制度及機制。被問及是否反映個別官員在反修例風波的表現差，梁美芬稱，大家都看得清楚個別官員不濟，而她過往未曾聽過北京要完善官員制度， 她不知道若實行，當中是否涉及釋法，但估計多數從行政著手。

區議會選舉尚有不足一個月舉行，梁美芬和胡志偉都不希望選舉會因目前的社會狀況而延期，前者指很希望選舉可以如期舉行，後者強調，選舉是市民表達意見的重要渠道，在現時的社會狀況下亦可算是一次民意公投，若選舉未能如期舉行或會加劇亂象。