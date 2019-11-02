【11.2集會】少女中環置地遇警截查受驚痛哭　吳靄儀路過擁抱安慰

港島區集會在傍晚演變成衝突，有蒙面示威者在銅鑼灣、灣仔和中上環一帶堵路縱火，防暴警員多次施放多枚催淚彈驅散。 晚上約9時許，一名少女途經中環置地廣場外，遇上警方截查身份，該女子受驚落淚，恰巧路過的香港立法會前議員、執業大律師吳靄儀見狀，即上前擁抱女子安慰，並提供協助。

少女遇警截查受驚痛哭，吳靄儀見狀即上前安慰。（黃金棋攝）

入夜後中上環一帶，防暴警員在多處截查年輕市民，一名無穿黑衣的少女遇警截查受驚痛哭。她接受《香港01》訪問時表示，她今晚約了家人在皇后大道中附近吃飯，當經過置地廣場對出時，「見到有警察八掛望下」，惟已被警員以電筒照射，並要求檢查行裝。其後警員又要求檢查她的身分證，該女子要求警員先出示委住證，並指「好驚，見到你哋就好驚」，一直與警員保持距離。

恰巧經過的吳靄儀見狀，便協助女子向警員出示身分證，其後又擁抱女子安慰。待警員離開後，該名女子放聲大哭，吳亦一直緊抱她。吳向記者表示，其辦公室在附近，離開時經過故協助少女。

十一月二日晚上近九時，中環皇后大道中一名女子被警員檢查行裝，該女子聲稱「好驚，見到你哋好驚」。（黃金棋攝）

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