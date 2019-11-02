【11.2集會】上環吉野家、東海堂、Starbucks遭破壞　桌椅堵馬路

反修例風波持續，今日（11月2日）下午，港島有多場集會，有示威者不滿警方要求提早結束集會，於中環干諾道中、民耀街、龍和道一帶架設路障，防暴警發射催淚彈等驅散，爆發警民衝突。 有示威者於傍晚時分，破壞位於上環的吉野家、及美心集團旗下的東海堂、Starbucks，食品用品散滿一地，街上遺留大量玻璃碎片，部份雜物被人移動到對面上環站B出口。其中吉野家內部被大肆破壞，桌椅被搬放到馬路上。有路經的戴口罩市民自發掃走玻璃碎片。

吉野家遭破壞情況

+ 12 + 11 + 10

上環德輔道中Starbucks於較早之前受到破壞，食品及用品散滿一地，街上遺留大量玻璃碎片，部份雜物被人移動到對面上環站B出口。附近的吉野家及東海堂亦受破壞，當中東海堂被縱火。

警方於下午近6時公布指，港島區一帶現正出現大規模非法集結、堵路、暴力衡突及破壞社會安寧的情況，為保障公眾安全及公共秩序，警方停止中區兩個已獲得警方不反對通知書的集會，並要求主辦者按照警方指示，安排出席者安全有序地離開現場。

警方隨後再發稿指，下午約5時許，大批蒙面暴徒分別於港島多區集結，並縱火燒毀商鋪、港鐵車站及路障等，警方因應情況出動人群管理特別用途車（水炮車）及施放催淚煙，會繼續拘捕行動。

Starbucks遭破壞情況

東海堂​遭破壞情況

+ 2