【逃犯條例】林鄭：暴力行為影響各界對港信心 惟未損獨特優勢

行政長官林鄭月娥今日（2日）在南京出席第二屆蘇港融合發展峰會時致辭，表示最近幾個月在香港出現了極大的紛爭和暴力的行為，無可避免影響到海內外各界對香港的信心，但認為香港在「一國兩制」下的獨特優勢沒有受損。

南京將合作發展江蘇香港中心項目

她出席由江蘇省政府舉辦的第二屆「蘇港融合發展峰會」，並見證「江蘇香港中心項目」及各個蘇港投資合作項目的簽署。

在峰會上，林鄭表示「江蘇香港中心項目」成立後將會為南京市引入投資，建設在江蘇的香港企業總部中心及蘇港青年科創中心。同時也可以作為一個重要平台，透過引進香港的專業服務，協助江蘇企業與國際接軌，開拓海外市場。

林鄭月娥表示，近月香港出現了極大的紛爭和暴力的行為，無可避免影響到海內外各界對香港的信心，圖為11月2日晚上銅鑼灣發生嚴重衝突。（梁鵬威攝）

兩地投資合作的各個項目涉及的範疇相當廣泛，包括智能裝備研發、集成電路晶片設計及商業建設項目投資等。她相信蘇港投資合作的各個項目定能從不同的領域推動雙方資源優勢互補，推動兩地持續發展。

稱透過執法、對話回復平靜 重新出發

至於近期香港的反修例風波，林鄭表示無可避免影響到海內外各界對香港的信心，但認為香港在「一國兩制」下的獨特優勢沒有受損，特區政府這幾年在加強香港的國際連繫和與內地省市合作的努力沒有白費，只要社會通過嚴正執法、誠意對話、回復平靜，香港肯定可以重新出發。

11月2日晚上約9至10時情況↓