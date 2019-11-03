【逃犯修例】林鄭赴京出席大灣區會議　周三獲韓正接見

特首林鄭月娥在本周二（5日）結束上海的第二屆中國國際進口博覽會的活動後，晚上將轉往北京，周三上午獲國務院副總理韓正接見，下午再出席粵港澳大灣區建設領導小組（領導小組）第三次全體會議，政制及內地事務局局長聶德權及特首辦主任陳國基將會隨行。 今次是反修例風波至今，身兼港澳工作協調小組組長的韓正首次公開接見林鄭。今年六月，韓正曾南下深圳與林鄭月娥商討反修例風波，而林鄭在衡量各種因素後，最終宣布暫緩修例。

林鄭周二（5日）結束上海的第二屆中國國際進口博覽會的活動後，晚上將轉往北京，周三上午獲國務院副總理韓正接見。（資料圖片/歐嘉樂攝）

林鄭於上月31日啟程前往上海出席當地大型文化活動主持開幕禮，其後昨（2日）轉往南京出席第二屆蘇港融合發展峰會，明日將（4日）參加上海文化活動以及主題「人工智能與創新發展」的論壇。

在周二（5日）結束上海的第二屆中國國際進口博覽會的活動後，晚上將轉往北京，周三上午獲國務院副總理韓正接見，下午再出席粵港澳大灣區建設領導小組（領導小組）第三次全體會議，並在周四（7日）回港。林鄭離港期間，由政務司司長張建宗署理行政長官職務。

大灣區建設領導小組由韓正擔任組長，分別於去年八月及今年三月召開第一次及第二次全體會議，通過了多項便利港人在大灣區內地城市發展、就業和居住，以及加強大灣區內人流、物流等方面便捷流通的措施，包括在內地繳納個人所得稅的計算方法、當地政府為境外（包括香港）的高端人才和緊缺人才提供個人所得稅稅負差額補貼、鼓勵港澳青年到大灣區內地九市創新創業等。