韓正周三見林鄭　劉兆佳料中央要求加強法律手段　不談特首去留

主管港澳事務的國務院副總理韓正，周三將在北京接見特首林鄭月娥，是修例風波以來二人首次公開的會面，也是中共十九屆四中全會日前結束後，林鄭月娥首次赴京。全國港澳研究會副會長劉兆佳估計，中央會就香港暴亂事件闡明立場，要求政府加大法律手段打擊示威者，亦會力撐警隊繼續止暴制亂。 外媒近日報道稱林鄭月娥明年三月辭職，劉兆佳認為，今次會面不會談及特首去留，目前最重要的是恢復社會秩序。

國務院副總理韓正。（資料圖片）

劉兆佳表示，中央領導過去一段時間無就香港事件表態，僅港澳辦發言人回應，相信韓正會見林鄭時會進一步闡明中央立場，並交付任務，包括要求特區政府加大法律手段打擊示威者。他又指，激進示威者近日大肆破壞中資企業，令內地民眾「火滾」，特區政府有需要採取措施，保護投資環境。

至於警察執法問題，劉兆佳指中央若表態撐警十分正常，形容警隊已成為維護社會治安以至特區管治權的中流砥柱。

劉兆佳預計，中央會進一步闡明對修例示威的立場。（資料圖片）

中央對港官表現失望

四中全會日前結束，會議公報提出要堅持和完善「一國兩制」的制度體系，要建立健全特區「維護國家安全的法律制度和執行機制」；基本法委員會主任沈春耀以五點說明四中全會的港澳方針，包括完善中央對特區行政長官和主要官員的任命機制。

劉兆佳說，內地對特區政府處理今次風波表現甚為失望，認為主事官員危機感不足，「不知道這是生死決鬥」，缺乏全面統籌各部門止暴制亂的工作，而不論是問責官員抑或行政會議成員，亦未發揮保駕護航功能。不過他認為，中央暫時不想有人事變動，目前最重要仍是止暴制亂，相信今次會面不會談及林鄭月娥去留。