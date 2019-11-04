倡特權法查修例風波　鍾國斌：尚方寶劍唔出鞘等幾時？

逃犯條例風波爆發至今近5個月，民主派議員曾要求引用俗稱特權法的《立法會(權力及特權)條例》，調查反修例事件相關事項不果。區議會選舉臨近之際，有建制派政黨出招，自由黨黨魁鍾國斌及經民聯立法會議員梁美芬去信立法會主席，提出引用《立法會(權力及特權)條例》(特權法) 全面調查逃犯條例風波，兩人均獲立法會主席梁君彥批准議案。

鍾國斌動議委任專責委員會，對《逃犯條例修訂草案》所引起的社會衝突進行全面調查。(資料圖片梁鵬威攝)

鍾國斌動議委任專責委員會，對《逃犯條例修訂草案》所引起的社會衝突進行全面調查，包括有關衝突對香港整體民生和經濟的影響，以及其他相關事宜，以回應社會訴求。他將於13日的立法會大會中提出動議。

鍾國斌接受《香港01》查詢時表示，反修例風波引起的社會動盪持續數月，社會期望立法會應有所作為，「點解依家俾人感覺咩都無做」？鍾解釋指，早前立法會處於休會期，現在大會重開，即使支持建制派的市民亦認為建制議員應要「做啲嘢」，但建制派大多數時候只是出聲「譴責吓」，雖然期間有議員曾在背後多番勸說政府，提不同解困方案，但亦不見有效果。

曾與建制派班長「打招呼」 未問民建聯

他認為，引用《立法會(權力及特權)條例》會是其中一個有效方法，指特權法是立法會議員的尚方寶劍，但已經多年沒有出鞘，反問「依家嘅社會形勢，再唔出仲要等幾時？再唔出手，把劍就形同報廢。」

鍾表示，自己以個人名義提出動議，事前有知會自由黨的領導層，亦有與建制派班長「打過招呼」，但未有與建制派最大黨民建聯商量過。他估算，目前確定支持的議員不足10人，未來數日會繼續做功夫拉票。被問到自由黨議員會否全數支持，他坦言黨主席張宇人作為行會成員，投票取態或有不同。

鍾國斌透露，目前接觸過的建制派議員都對動議持支持態度，但議案詳情如調查範圍等則要待委員會正式成立後再商量，「因為事件牽涉範圍太廣太闊，不可能單靠一個委員會可查完，調查重點有先後次序，每個議員都有自己諗法。」

梁美芬提調查反修例騷亂有否外部勢力干預

另外，梁美芬亦曾提出引用特權法調查反修例風波的前因後果，隨後又表示議案內容需作修改，將延遲提出並已通知秘書處。

她稱，對引用特權法調查持開放態度，同時應時透過保安事務委員會，提出要求政府成立一個騷亂小組委員會效果更佳， 並強調調查不應只針對警隊應全面徹查，包括是否有境外勢力外部勢力參與其中，資金來源等， 調查才會更全面、更有說服力、更公平。

鍾國斌接表示事前亦有與梁美芬打過招呼，「多個人提仲好，百花齊放。」