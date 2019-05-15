【逃犯條例】毛孟靜引特權法查秘書處　梁君彥：先徵外聘法律意見

民主派會議召集人毛孟靜提出，引用特權法成立專責委員會，調查立法會秘書處處理修訂《逃犯條例》法案委員會事宜上，有否涉及公職人員行為失當、違背秘書處政治中立及製造行政霸權等問題。 立法會主席梁君彥表回覆時指，由於毛提出的議案內容涉及秘書處，可能涉及利益或角色衝突，審慎起見，決定先聽取外間法律意見，才裁決有關議案能否提出。

梁君彥回覆毛孟靜信件中指出，為公平、公正起見，決定先諮詢外聘法律意見，才決定毛孟靜的議案是否可提出。(資料圖片/盧翊銘攝)

毛孟靜早前去信提出引用權力及特權條例，擬於本月29日的立法會會議上動議委任一個專責委員會，調查立法會秘書長陳維安領導的秘書處在處理修訂《逃犯條例》的法案委員會會議安排上，「是否涉及任何公職人員行為失當、違背秘書處政治中立、專業操守的原則、疏忽職守及在執行《議事規則》和《內務守則》等規程時是否變相製造行政霸權的問題」。

梁君彥回覆毛孟靜信件中指出，根據《議事規則》規定，立法會秘書須負責就有關立法會程序的一切事宜，向立法會主席提供意見。梁又表示，一直以來秘書處均須協助立法會主席，處理立法會程序及事務，包括議員提出的議案，惟考慮到毛擬動議議案的內容，「秘書處若協助我(梁君彥)處理該議案，或會涉及利益或角色衝突」，認為必須審慎、公平及公正處理，因此決定先諮詢外聘法律意見，才決定有關議案是否可提出。