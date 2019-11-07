【區議會選舉】暴力陰霾阻競選　建制「地膽」：最艱巨一戰

在反修例風波中，建制派議員辦事處不時成為破壞目標，甚至人身安全受威脅，昨日（6日）何君堯在樂翠被人以利刃刺傷的差不多時間，民建聯油尖旺支部主席、區議員楊子熙在油麻地亦遭一男子持木棍攻擊，最後逃過襲擊並無受傷。 巧合地，楊子熙遇襲前五日，他接受《香港01》訪問時已提及今年選情受暴力陰霾籠罩，其中為免街坊商戶被「裝修」，他寧願減少張貼競選宣傳海報，至今張貼的數量僅及上屆十份之一，嚴重影響競選工程。他形容，今年是他所遇過最艱巨的選戰。

辦事處招牌被破壞，楊子熙沒有即時更換。（黃寶瑩攝）

辦事處招牌被破壞 不更換免再成目標

楊子熙是現任油麻地南區議員，辦事處位於油麻地駿發花園，上周訪問當日，門面只見競選海報，不見其辦事處招牌，楊子熙透露招牌三星期前被破壞。

被問及何時更換新招牌，楊子熙似有難言之隱：「這方面不說這麼多，報道出來，（破壞者）又再同我做多幾次。」

楊子熙已報名競逐連任，他認為今年的宣傳被以往各屆都艱難，以貼宣傳海報為例，往年相熟店舖都會幫忙貼海報，但今年他都放棄想法，與店家談好後都著對方作罷：「他（店家）叫貼，之後我都想過還是不要貼，上海街、新填地街、彌敦道都有，內街情況會好一點。」

訪問當日，他落區與店家打招呼。綜觀駿發花園一帶的街道，楊子熙競選海報的確寥寥可數，他走進一間位於彌敦道的店家握手問好，有談有笑。

從店面看，該店很「黃」，貼滿楊子熙對手社區前進胡穗珊和其他民主派候選人海報的店舖，絕無一絲「藍」的痕跡，店家意有所指地稱：「現在甚麼風頭火勢」、「不會得罪他們」。

遭恐嚇報警 望選舉如期舉行

除了貼海報，楊子熙亦投訴落區都遇恐嚇，好像10月初在街上被戴口罩的人警告「我起緊你底」、「你唔好參選呀」，他指若情況嚴重會報警，其中一宗事件已獲廉政公署接手調查；他稱由於已立案，不便透露案情，但指恐嚇或做一些令人懼怕投票或參選的行為已屬犯法。

隨著特首林鄭月娥9月宣布撤回修例，10月修例正式撤回，示威衝突依然不斷，有批評指政府在風波應對上永遠慢一拍，現時公眾關注點已轉移到警方有否涉嫌濫用暴力。

楊子熙避談問題源頭，但希望香港盡快回復和諧，「任何一方的暴力都不好」，至於政府是要多做一步，楊子熙又笑言「這方面真的不說，我驚我辦事處真的…」，他希望選舉工程可不再受干擾，選舉能如期舉行，市民屆時能踴躍出來投票。

楊子熙引述其競選團隊的匯報，有老人家支持者投訴，被兒媳安排月底離港旅行，看到日子才知會錯過11月24日投票日，懷疑兒媳是蓄意這樣做。又有一名婆婆「被轉區」，兒子千方百計勸服她向當局申請更改住址，投票日她將不再是油麻地南選民，而轉到別區與兒子一起投票。在2015年已連續三屆當選的楊子熙說，今年選戰是他所遇過最艱巨的一次，「不確定因素太多，好似香港局勢一樣，好難睇得透。」

廉署回覆查詢指，一直致力維持選舉廉潔，廉署接獲與選舉相關的投訴和轉介個案，必定會依法專業嚴肅跟進，打擊各種舞弊及非法行為，確保選舉得以公平及公正地進行。

截至10月31日，廉署共接獲77宗與本屆區議會選舉相關的投訴，當中76宗屬可追查個案，主要涉及《選舉(舞弊及非法行為)條例》的指控包括第8條對候選人施用武力或脅迫手段（共28宗）、第11條發布關於候選人的虛假或具誤導性陳述 （共17宗）和第26條賄選（共18宗）。