【區議會選舉】候選人資料不公開住址　私隱專員黃繼兒表支持

區議會選舉將於 2019 年 11 月 24 日舉行。選舉管理委員會在 10 月底將區議會候選人的資料刊憲時，將不會公開他們的「主要住址」，改為刊登其「主要地址」。私隱專員黃繼兒對此新措施表示充分支持，並提醒候選人、政府部門及民意調查組織須遵從私隱修例規定。 私隱專員再次提醒大眾，進行網上起底侵犯個人資料私隱的行為，有可能干犯《私隱條例》第64條，屬刑事罪行，後果嚴重，最高刑罰是罰款100萬元及監禁五年。

本港近年發生數宗與選舉有關的大型資料外洩事故，私隱專員再次呼籲各持份者可細閱私隱署於2017年12月出版的《給候選人、政府部門、民意調查組織及公眾人士的選舉活動指引》，提醒相關的持份者在不同階段的選舉活動中處理選民的個人資料時，必須遵從《私隱條例》的規定，減低資料外洩事故發生的機會。

指引資料並列舉過往相關的投訴個案作出解說，就候選人及其所屬政治團體而言，只可收集選舉活動所需的個人資料，並須把收集個人資料的目的告知資料當事人；若取得個人資料的來源並非直接與選舉有關，須在使用於選舉目的前取得資料當事人的明確同意；確保取自選民登記冊中的個人資料用於選舉法例中訂明的目的；向選民提供選擇拒絕接收候選人的選舉宣傳通訊，並備存拒收選舉宣傳通訊名單，避免向名單上的人士進行拉票；及選舉活動後不應保留任何因該選舉目的而收集的個人資料。