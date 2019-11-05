香港民研：逾六成七受訪者認同警隊濫捕及失控　冀尋求國際援助

香港民意研究今日（5日）發佈的「我們香港人」滾動調查研究報告的結果指出，有67.3%市民認同警隊濫捕，而且處理示威衝突時使用不當武力，情況失控。而且有64.3%的市民贊成應該尋求國際援助，另外，市民對特區政府五項具體政策範疇的滿意率，再創新低。

中文大學政治與行政系副教授黃偉豪續指，主流民意對警隊和政府的不滿並非一時情緒反應，有普通市民為了躲避警察武器而受傷，情況令人不安，整治警隊紀律應是最首要的工作。（讀者提供）

在報告中指出，香港主流民意皆認為警隊現時執法情況不合期望，香港民研主席鐘庭耀指，警隊完全偏離在1994年成立服務監察部後的良好作風，希望警隊上下都能自我克制，依法辦事，因為警隊失信、警員失控或會令更多暴力事件升級，演化至無可挽救的局面。

中文大學政治與行政系副教授黃偉豪續指，多次調查結果反映出，主流民意對警隊和政府的不滿並非一時情緒反應，政府應正視問題，整治警隊的紀律，再多的警暴只會令香港局勢惡化。而且最近示威活動可見，有普通市民為了躲避警察武器而受傷，包括日前墮樓的科大學生，情況令人不安，因此整治警隊紀律應是最首要的工作。

政府民望創新低 各項指數皆下跌

另外，在報告中亦反映出，政府五項具體政策範疇包括處理與中央關係、維護人權表現、維持經濟表現、推行民主步伐及改善民生表現，全部滿意率都錄得負值，最高滿意率的項目為處理與中央政府關係的表現，但滿意率淨值亦僅為-43%，最低的指數是改善民生，滿意率淨值為-57%，五項具體政策範疇的平均量值只有1.9至2.1分，整體為「幾不滿」，除了維持經濟繁榮表現外，其餘四個項目皆跌至1997年後新低。