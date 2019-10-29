香港民研調查市民對制裁DQ黃之鋒相關官員意向　周五發表結果

報名參選南區區議會海怡西選區的香港眾志秘書長黃之鋒，今日（29日）遭選舉主任取消參選資格。香港民研主席鍾庭耀表示，政府以一個「曲折離奇」的方式取消黃之鋒的參選資格，民情上一定會出現變化，但會如何影響區議會選情，則須視乎黃採取的應對策略，是在選區內勇武抗爭，抑或是讓選舉和平有序地進行和訴諸法律。鍾庭耀又說，民研計劃在未來3日將會進行一項市民是否支持美國以《香港人權與民主法案》，來制裁DQ黃之鋒的相關官員的滾動民意調查，有關結果將於本周五發布。

黃之鋒遭選舉主任取消其參選資格，林浩波（右二）被視其「Plan B」。（梁鵬威攝）

香港民研今日發表特首及政府民望、立法會議員民望及民情指數等民意調查。對於選舉主任取消黃之鋒的參選資格，會否影響社會民情和區議會選舉的進行，鍾庭耀表示，民情上定會出現變化，黃之鋒的支持者會感到不高興，其對手則會評估可吸納更多選票。不過，鍾庭耀認為，對於泛民而言，由於只有黃之鋒單個個案遭到DQ，結果與較早前評估，或有多個具爭議性人物被DQ的情況不同，他相信泛民對此已有充分準備，例如「Plan B」計劃。他預計，市民當下的反映是不滿政府，但當區居民會否訴諸暴力令選舉無法進行，抑或是把不滿轉移到「plan B」，則難以估計。

嶺南大學文化研究系教授陳清僑批評，DQ黃之鋒反映政府在制度中，肆意執行當局想執行的事，濫用政府行政力量，故才出現「DQ一個選舉主任再進行DQ的事」，市民亦無法得知選舉主任內部運作及取消某人參選資格的標準，覺得制度是「撲朔迷離」，長遠影響香港公平選舉制度，他預計林鄭月娥的民望指數只會再下降。