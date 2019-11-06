【721襲擊】否認警黑勾結　李家超：警方打擊黑社會決心堅定

保安局局長李家超今日（6日）就721元朗白衣人無差別襲擊市民事件面對議員質詢，就警黑勾結的指控，李家超否認，反駁「警方打擊黑社會的決心和努力是堅定」。

游乃強掌721調查 林卓廷問有否角色衝突

721當晚，警司游乃強帶隊搜查南邊圍村，後稱無人持械，《香港01》早前報道他10月初調任新界北總區，而重案組第二隊及721襲擊案亦歸他管轄，令他重掌白衣人調查。

民主黨立法會議員林卓廷在口頭質詢時，形容游乃強是「警黑勾結指控的嫌疑人之一」，問李家超游乃強調職主管調查721襲擊的單位，有否評估該項職務安排會否引起角色或利益衝突。

李家超重申721元朗白衣人事件至今已拘捕35人，並起訴6人暴動和串謀有意圖傷人罪。（資料圖片）

李家超回應指，必須嚴肅指出警方與不法人士，特別是黑社會對立，警方有整套打擊三合會的策略，亦會不時策劃卧底行動，並且積極堵截三合會收入來源和犯罪得益，他強調「警方打擊黑社會的決心和努力是堅定，這些都從行動拘捕和檢控數字中清楚看到」。

李家超無回應利益衝突 稱已拘捕35人

他又指，警方不即場拘捕，不代表事後不會跟進或拘捕，重申事件至今已拘捕35人，並起訴6人暴動和串謀有意圖傷人罪。

對於游乃強調職，李家超並無回應是否涉利益衝突，只形容是警隊內部的人事變動，這類變動在一般警隊運作上時有發生。