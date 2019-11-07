【何君堯遇襲】新華社：事件震驚世人　嚴重損害選舉環境安全公正

新華社周三（6日）發表時評表示，香港立法會議員何君堯遇襲事件震驚世人，讓人看到暴力如何逐步吞噬香港，把香港推向最危險的深淵；而這種直接針對區議會候選人的恐怖行為，嚴重損害選舉環境的安全與公正，為即將到來的區議會選舉蒙上巨大陰影。

時評題為〈堅定不移依法制止和懲治暴力活動〉，指何君堯遇襲是一種令人不齒的、先獻花後行刺的卑鄙行徑，一定是有預謀、有準備的蓄意謀殺；何君堯長期秉持愛國愛港的政治立場，眾所周知，自修例風波以來他立場鮮明，堅決反對暴力，成為「反中亂港」政客和暴徒的「眼中釘」。

時評稱，有反對派人士「放風」指何君堯「做騷」，反問世間哪裏有那麼出色的演員、導演，敢拿離心臟毫釐之間的刀口「做騷」，「放出這樣謠言的政客們，到底還有沒有一點點良知？修例風波以來，他們不遺餘力造謠，為暴徒開脫，美化、合理化暴行，他們既是縱暴者，也是施暴者，這是對他們身份的最好註釋。」

新華社時評指何君堯遇襲事件嚴重損害選舉環境安全與公正。（網上圖片）

時評指出，不容否認的是，在區議會選舉臨近之時，暴徒們開始有組織地針對愛國愛港政團和議員展開攻擊，競選秩序已受到嚴重挑釁，法治社會中正常的競選活動變為高風險行為，「黑色恐怖」製造的「寒蟬效應」正可怕地在香港蔓延，而這一日亦成為香港政治選舉史上最黑暗的一幕，呼籲「廣大香港市民不要再對暴力行為麻木，不要讓暴力成為這個城市人們生活的一部分」。