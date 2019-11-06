【何君堯遇襲】《大公》網預知事件發生？方保僑指屬追溯帖子功能

建制派立法會議員何君堯今天（6日）早上於屯門擺設街站時遇襲，左胸被刀刺傷，何事後稱傷口約兩厘米，疑犯當場被捕。《大公報》旗下的facebook專頁《大公報-大公網》發貼一段何君堯在病牀受訪的短片，不過貼文上載日期竟為昨天7時54分，被網民調侃是「先知」和擁有時光機。 香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，假設何君堯遇襲的所有細節屬真確，相信《大公報-大公網》的社交網站管理員誤用「Backdate post（追溯帖子）」功能，認為這只是管理員的無心之失，籲網民「唔使諗太多」。

有網民（左）發現，該貼文的日期為昨天7時54分，亦有人翻查貼文的編輯紀錄（右），發現短片的製作時間為今天上午11時54分。（網上圖片）



言論惹火的何君堯今天在屯門遭一名假裝送花的藍衣人襲擊，facebook專頁《大公報-大公網》發布一段何君堯在病牀、長度為15秒的片段，他在片中感謝支持者關心，指襲擊來得非常突然，幸好避得開，只是皮外傷。

有網民發現，該貼文的日期為昨天7時54分，調侃《大公報》是「先知」和擁有時光機，「預知」何君堯被襲擊。不過有網民，翻查貼文的編輯紀錄，發現短片的製作時間為今天上午11時54分。

方保僑表示，facebook設「Backdate post（追溯帖子）」功能，可調整貼文的發布時間，他指假設何君堯遇襲的所有細節屬真確，相信《大公報-大公網》的社交專頁管理員誤用「Backdate post」功能，認為這只是管理員的無心之失，籲網民「唔使諗太多」。

屯門樂翠選區參選人有何君堯、民主黨盧俊宇及蔣靖雯。