【何君堯遇襲】被捕人疑曾遭網絡欺凌　警正調查犯案動機

有內地網站盜取香港01報道，再加鹽加醋。(網站截圖)

立法會議員何君堯，昨日(6日)上午在屯門擺街站時，遭人用刀襲擊受傷的案件，警方仍在調查當中。消息稱，涉嫌「傷人」的被捕男子姓董(30歲)，並沒有犯案紀錄。他報稱職業為詩人，現時單身，與父母同住在葵芳區。

警方初步調查後，相信被捕人與何君堯並不認識，正調查犯案動機。被捕人事後報稱受傷，須留院治理。

據知有認識他的人形容，其平日行為怪異，無精神病紀錄。《香港01》記者昨晚曾赴被捕人寓所，希望向其家人了解，惟單位無人應門。

《香港01》再翻查網上資料，發現被捕的姓董男子，於數年前起，曾與人在網上討論區「罵戰」，其後遭人起底及辱罵，包括起出真名、樣貌照片等。而董氏曾出現在一些動漫活動中，遭人偷拍並將照片放上討論區；有人亦嘲笑其樣貌「成個唐氏綜合症咁」等，可謂被人網上欺凌。亦有網民透露，被捕人「長期四圍出垃圾Post搞事 神憎鬼厭 人人得而誅之」。

傷人案發生後，董氏亦再遭內地網站起底，姓名、出生年月日等資料充足。其中一個網站更盜取了《香港01》有關何君堯遇襲的報道，再自行「加鹽加醋」。同樣地，該網站網民亦主要嘲笑被捕人的樣貌。